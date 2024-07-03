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Аналитик заявил о грядущей тяжелой зиме для Украины

Эксперт Прокип: Украину ждет самая тяжелая зима с начала конфликта

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Sofiia Gatilova/Reuters

Украина не успеет восстановить уничтоженные российскими ударами энергомощности, поэтому грядущая зима станет для страны самой сложной с начала конфликта. Об этом в интервью чешскому порталу Seznam zprávy заявил аналитик Института Кеннана и Украинского института будущего Андриан Прокип.

По его словам, даже если удары прекратятся, до зимы Украина все не сможет вернуть себе нужные мощности. В связи с этим предстоящая зима будет намного тяжелее, чем две предыдущие. Эксперт высказал предположение, что зимой отключения электричества могут длиться от 12 до 18 часов.

Прокип отметил, что восстановление части энергомощностей может не дать результата, потому что российские войска заново их уничтожат.

Чешский дипломат Иван Галат также заявил о катастрофической ситуацию в украинской энергетике. Экономика страны находится под угрозой из-за регулярных перебоев с электричеством. Поэтому крупные компании могут полностью остановить свою работу.

До этого сообщалось, что Украина запросила помощь у трех стран из-за ситуации с электричеством.

Ранее в Верховной раде Украины оценили грядущую зиму.

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