Почему мы ленимся и ничего не делаем

Определение слова «лень» в толковом словаре звучит так: «Лень — это черта характера человека, выражающаяся у него в недостатке трудолюбия».

Когда человека называют ленивым, имеется в виду, что ему будет трудно добиться успехов в жизни. Ведь для получения результатов требуется действовать, трудиться. Однако среди известных людей, которых принято считать успешными, значительное количество примеров ленивого поведения.

Леонардо да Винчи славился тем, что часто завершал давно оплаченную работу только под угрозой возврата денег. Типичный пример человека, который откладывает дела на потом.

Чарльз Дарвин мог работать энергично не более часа в день, с 8 до 9 утра. Затем он ложился на диван, ленясь даже самостоятельно почитать газету.

Эмиль Золя не работал более трех часов в сутки. «Я чувствую себя совсем больным, когда превышаю эту меру», — говорил он.

Лев Толстой писал в своих дневниках, что после обеда и вечером часто «шалопутничает», т. е. бездельничает, ленится.

Согласитесь, не очень понятно: как люди, которые очевидно ленятся, добились значимых успехов в жизни? Но все становится на свои места, когда мы понимаем, что ленивое поведение не только следствие недостатка трудолюбия.

Что же, кроме нелюбви к труду, может вызвать откладывание дел на потом и лежание на диване с бутербродами вместо активного спорта или работы?

Первый фактор — физическая усталость. Здесь важно помнить, что необязательно три дня махать лопатой без сна и отдыха, чтобы вымотаться и почувствовать нехватку сил. Усталость может быть накоплена в результате, например, многолетнего недосыпа. Или быть результатом интеллектуального перенапряжения.

Вторая возможная причина — эмоциональная усталость. Лень может появиться из-за хронических отрицательных переживаний. В современном мире такое выгорание встречается все чаще. Поэтому важно учиться управлять своими эмоциональными состояниями. Если вы находитесь в хроническом стрессе, первое, что важно сделать, — это перестать требовать от себя срочного улучшения настроения. Важно понимать, что у нервной системы есть инерция, т. е. привычка находиться в состоянии напряжения. Важно дать себе время на изменения.

И заодно взять ответственность за свое эмоциональное состояние на себя, осознать, что тревоги и раздражение — это следствие не обстоятельств жизни, а человеческих интерпретаций этих обстоятельств и готовности к ним. Пока вы считаете, что нервничаете из-за самой ситуации, вы не сможете изменить свое мнение о ней и будете переживать.



Третья причина лени — страх неудачи. Мы откладываем задачи на потом, боясь, что не получится их выполнить.

Человек выглядит ленивым, хотя на самом деле он не такой. Многие считают, что любое дело надо доводить до конца, поэтому подсознательно оттягивают старт, опасаясь не потянуть. Но ведь очевидно, что дела можно бросать. Я не призываю к этому и сам стараюсь доводить начатое до конца. Но это не означает, что так нельзя. Иногда так получается по разным причинам. И что же, из-за этого не начинать длительные и сложные проекты?

Следующая причина — страх социального осуждения. Иногда люди настолько боятся негативного отзыва о себе, что предпочитают лениться, а не действовать. И это несмотря на то, что отовсюду звучит установка: «Вы не обязаны всем нравиться». Критика со стороны — это не беда. Это просто слова, которые произносят люди, когда чем-то недовольны. Но разве вы обязаны сделать так, чтобы все и всегда были вами довольны? Да и возможно ли это?

И вообще, если кто-то, даже самый близкий, в вас разочаруется, это его дело. Пусть реалистичнее мыслит, а не фонтанирует разочарованием всякий раз, когда кто-то не соответствует его ожиданиям.

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