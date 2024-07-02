Почему патриархальная пара — это обычно два банкрота?

В последнее время обществу сверху навязываются какая-то дремуче-патриархальная философия. Причем с таким энтузиазмом, будто социальный прогресс не просто завел человечество в тупик, но грозит всем страшными бедствиями. Кто только не уверяет, что нам надо срочно вернуться к какой-то исконной-посконной мудрости. Сговорились будто. И поневоле задумаешься: может, современный мир и правда подкачал?

На днях вот глава СКР Бастрыкин признался в любви к «Домострою», «потому что мужчина всегда прав». Весной разные депутаты выступали за законодательный запрет феминизма, противоречащий традиционным семейным ценностям. Даже старый коммунист Зюганов высказался совсем не в левом духе, заявив, что мужчина в России обязан так «производительно трудиться», чтобы содержать семью с тремя-пятью детьми и престарелыми родителями. Еще раньше были странные заявления о том, что женщинам не полезно высшее образование, ведь оно уводит от материнства. В школах опять же грядут перемены: с сентября в программе появится «Семьеведение», в рамках которого подростков собираются учить целомудрию и ориентировать на многодетность.

Да, пожалуй, с миром действительно что-то стало не так, если в нем множатся подобные затеи. Он вообще вечно не оправдывает ничьих ожиданий. Вечно ведь хотят как лучше, а получается какая-то ерунда.

Насколько новая ерунда хуже старой — это, конечно очень интересный вопрос. Впрочем, вряд ли именно им задаются наши чиновники и политики, активно двигающие вперед старые, если не сказать дряхлые идеи. У них свои резоны: они нынче озабочены тем, достаточное ли они проявляют рвение в деле поднятия демографии. А в стародавние времена с этим, говорят, все было прекрасно, народ плодился и размножался резво, как и заповедовал им Господь.

И ведь нельзя сказать, чтобы активность должностных лиц совсем не находила отклика в умах наших граждан. Напротив, для некоторой части народа апеллирование к некоему славному прошлому, пусть и мифологизированному, все равно что бальзам на сердце. Причем как для некоторой части мужчин, так и для отдельной группы женщин. Да, даже дамы поддерживают возвращение к истокам, иначе не пользовались бы у нас такой популярностью различные тренинги по прокачке женских энергий, марафоны по обретению того самого единственного, неповторимого, защитника и заступника, настоящего патриарха.

Ведь прежде всего что такое патриархальная семья? Это муж-добытчик, образец мудрости и достоинства, при нем добрая жена, которая не работает ни на кого, а только на свою семью. При этом на семью супруга работает кем-то вроде менеджера, грамотно руководя помощниками, чей труд оплачивает кормилец. Одной-то женщине в доме, устроенном на таких консервативных началах, не справиться: семья же большая, куча ребятишек — сколько бог дал. И это реально по «Домострою». По тому самому, созданному в XVI веке протопопом Сильвестром.

Там, конечно, еще много чего есть. Например, право на насилие в отношении женщин и детей (для их же пользы, разумеется), куча религиозных поучений и рекомендации по соблюдению графика интимной жизни супругов, чтоб ни соблазняли бесы ни в среду, ни в пятницу, ни в воскресенье, ни тем более в Великий пост. Но этим можно и пренебречь в XXI веке. А вот на добытчиков и защитников очень хочется посмотреть вблизи. Так рассуждают женщины, согласные на патриархат. Женщины, истосковавшиеся по сильному плечу. Женщины, уставшие тащить семейный проект либо в богомерзком «пополаме» (когда деньгами складываются поровну, а быт на ней), либо вовсе в одиночку. Женщины, мечтающие о том, чтобы слова «защита», «долг», «ответственность» вновь обрели смысл. Женщины, которым «нафиг не упали» эти ваши карьеры, новые этики, выродившийся в черт знает что феминизм (помянем, путь его был славен когда-то).

Но что мужчины? Многие ли из них сегодня в России могут позволить себе патриархат? Сколько хомо-сапиенсов с игрек-хромосомой способны в одно лицо финансово обеспечить семью из 4-5 человек? Статистика говорит нам, что в России только 4% россиян зарабатывают больше 250 тыс. рублей. Если учесть, что женщины в среднем зарабатывают на 30% меньше и среди них больше домохозяек, то пусть (в очень приблизительном варианте) мужчин, зарабатывающих больше 200 тыс. рублей, будет процентов пять-семь. Негусто. И, к слову, значительная часть ресурсных джентльменов ни о каком патриархате не помышляет. Не интересно им. Не хотят они, чтобы их жена жила только детьми и домом.

Зато о доминирующей позиции в семье почему-то часто мечтают мужчины с весьма скромными доходами. Впрочем, многие из них не готовы признавать свои зарплаты скромными, особенно если они чуть-чуть превысили так называемую среднюю по стране. А уж если кто допрыгнул до сотки, он и вовсе орел, кормилец и поилец, царь и бог. И опять же грустная статистика ему льстиво шепчет, что, да, он молодец, потому что больше ста тыс. рублей в России зарабатывает тоже меньшинство — 11-13%.

Меж тем, если сто тысяч — это весь доход многодетной семьи (а мы же говорим о патриархальном союзе, в котором жена много рожает и не работает), то семью такую впору назвать малоимущей. В столице ее такой признают вполне официально, если в ней всего трое детей, просто потому что на каждого из пятерых будет приходиться меньше установленного прожиточного минимума.

В общем, по всему выходит, что сегодня патриархальная семья — это в подавляющем большинстве семья бедная. И это при том, что тот же «Домострой» призывает: «Домочадцев своих одевай и содержи в достатке», «особенно в оплате не обижай работника».

Но если у мужчин нет денег, зачем им патриархат? Хочется власти. Причем хочется ее именно в качестве компенсации за лишения. Не получилось в карьере, в общественной активности, так хоть в семье пусть будет персональный трон (зачеркнуто) уважение и почет, чтоб жена ублажала и млела, чтоб дети слушались беспрекословно.

И в этом своем наивном стремлении к патриархату мужчины вполне похожи с женщинами, жаждущими того же. Ведь и те, по большому счету, не состоявшись ни экономически, ни социально, мечтают, чтобы кто-то возместил им ущерб жизни. И те, и другие смутно чувствуют, что проиграли в половой конкуренции (не хочется использовать биологический термин «отбор», потому что дело вообще не в биологии), не сумели выстроить ни с кем уважительные равноправные отношения. И вот еще парадокс: как бы ни были похожи мужчины и женщины в своих стремлениях к жизни «во вкусе умной старины» друг другу они не подходят совершенно, им нечего друг другу дать — они банкроты.

И, в общем, в таких условиях как-то странно призывать несчастных вспомнить свои истоки, традиции и обычаи. Вспомнить-то кто-то, положим, и рад. А платить кто будет?

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