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Россияне стали меньше опасаться потери работы

Только 8% опрошенных россиян сочли высокими риски потерять работу в 2024 году

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Официальный сайт городского округа Судак

Только 8% опрошенных россиян считают, что риски потерять работу в 2024 году высоки или очень высоки. В то же время 49% уверены, что смогут
легко или очень легко найти работу, сходную по параметрам с имеющейся (+10 процентных пунктов за год). Такую тенденцию в своем исследовании обозначили эксперты Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок и Марина Лопатина (есть у «Газеты.Ru»).

Исследователи отметили, что параллельно растет доля безработных, которые уверены, что легко найдут работу. За год она выросла на 13 процентных пункта, а с марта 2022 года — на 19 п.п., до 37% в апреле 2024 года. Ситуация с дефицитом кадров, с точки зрения опрошенных работников, остается стабильно негативной. Около 56% респондентов в апреле 2024 года были уверены, что их организация или подразделение испытывает такой дефицит.

«В начале этого года в среде наемных работников преобладал позитивный взгляд на их положение на рынке труда. На высокий или очень высокий риск потерять работу с июня 2022 года указывают лишь 9-11% работающих респондентов. В апреле текущего года этот показатель достиг минимума — 8%. Большинство работников уверены в стабильном продолжении своей трудовой деятельности на текущем рабочем месте», — отметил Ляшок.

Исследование было проведено в июне 2024 года. В основе исследования — несколько волн телефонных опросов, проведенных с марта 2022 по апрель 2024 года, в которых приняли участие почти две тысячи человек.

Ранее сообщалось, что россияне почувствовали рост зарплат.

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