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Жителя Приморья задержали по обвинению в госизмене

В Приморском крае задержали мужчину по обвинению в госизмене

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock

В Приморском крае задержан житель, подозреваемый в государственной измене за передачу информации об уязвимостях железнодорожной инфраструктуры разведке Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по этому региону.

По данным ведомства, сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю была пресечена незаконная деятельность местного жителя, подозреваемого в государственной измене. По их данным, гражданин России предоставлял консультационную поддержку главному управлению разведки министерства обороны Украины, передавая данные о слабых местах и методах атаки на объекты железнодорожного транспорта.

По официальной информации ведомства, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»), и он находится под стражей.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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