Россиянам рассказали, как пройти собеседование в компанию мечты

Шансы пройти собеседование в компанию мечты выше, если соискатель изучит компанию — так он покажет рекрутеру свою заинтересованность в работе. Поэтому нужно заранее почитать официальный сайт, полистать соцсети компании, изучить ее миссию и текущие проекты, посмотреть отзывы сотрудников. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель генерального директора по работе с персоналом компании «Юнигрин Энерджи» Ирина Петрова.

Второй шаг — быть точным.

«У Google настолько хорошая репутация, что, кажется, в этой компании мечтают работать все, и многим совершенно не важно, на какой должности. Для эйчара, правда, это плохой знак — рекрутер подумает, что вы недостаточно вдумчивы при выборе работы. Гораздо лучше точно знать, на какую должность вы претендуете, подумать, какие у вас могут быть перспективы на этом месте», — сказала Петрова.

Третий шаг — развивать свои навыки. По словам Петровой, хорошее резюме приведет вас к собеседованию, но чтобы получить работу, нужно выделиться среди других кандидатов. В море претендентов на хорошую должность преимущество получит тот, у кого шире навыки и больше опыт.

Четвертый шаг — попросить рекомендации, которые важны рекрутерам. Это могут быть отзывы ваших руководителей, бывших коллег или непосредственных подчиненных. Позаботьтесь об этом заранее.

Пятый шаг — сделать ваши профили в соцсетях привлекательными для работодателя, показать, какой вы разносторонний и ответственный человек, рассказать об интересных реализованных проектах, успехах в работе, участии в профессиональных активностях и не публиковать или удалить весь дискредитирующий контент.

Шестой шаг — сделать свое портфолио качественным и актуальным, добавить примеры работ, отзывы клиентов.

Седьмой шаг — подготовить свои ответы и вопросы.

«На собеседовании, как правило, есть стандартный перечень вопросов: о предыдущем опыте, о карьерном треке, мотивации в изменениях мест работы, что нравилось/не нравилось в работе, какие были достижения и неудачи, что бы хотелось поменять. Подумайте, как вы ответите, когда эйчар спросит о ваших сильных и слабых сторонах, причине, по которой вы хотите работать в компании, и целях на будущее. Если вы будете подготовлены, то на месте сможете сориентироваться лучше и, например, добавить немного юмора, если интервьюер к этому располагает», — объяснила эксперт.

Восьмой шаг — продумать внешний вид и быть уверенным в ходе разговора с кадровиком.

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