Онегин стал аниме. Что происходит с классикой?

Театр начинается с вешалки, домашняя библиотека — с советских собраний сочинений классики. Потрепанные томики с однотипными обложками, версткой строго по ГОСТу и ценой в рубль с хвостом уже стали таким же неотъемлемым культурным паттерном, как ковры на стене или банки из-под печенья, наполненные катушками ниток. Однако за последние несколько лет книжный рынок буквально наводнили многочисленные переиздания российской и зарубежной классики на любой вкус. Все будто вернулось в девяностые, когда печатали всего и помножку, однако сейчас книжный рынок замкнулся в себе и стал штамповать одно переиздание за другим. И тут даже не махнешь рукой, фыркнув, мол: «ну, так это как с Оруэллом, права наконец стали общественным достоянием, наследникам платить больше не надо, вот все и кинулись...». Так что же тогда стряслось?

Разобраться наверняка в этом невозможно. Но мы очень попытаемся.

Когда-то говорили, что не будет больше ни кино, ни театра, будет одно только телевидение; то же говорили и об электронных книгах — им пророчили победу в межвидовой борьбе. Разве можно представить что-то удобней? Но просчитать привычки потребителей на годы вперед весьма трудно (особенно если речь о литературе), и вышло так, что книга превратилась в артефакт. Стала чем-то сродни глянцу. Несмотря на стремительно растущие цены (на которые страшно смотреть даже сотрудникам издательств, поверьте!), появляется все больше подарочных или просто красивых книг: начиная простыми цветными образами (когда края страниц раскрашивают), заканчивая мелованной бумагой и бархатными обложками. Такое издание важно подержать в руках, поставить на полку и, в конце концов, сфотографировать. Культура — если не сказать эстетика — печатных книг растет, особенно, как ни удивительно, среди подростковой и молодежной аудитории. Влияет ли это на классику? Да. Так объясните наконец, что вообще с ней происходит?!

Одни издательства начинают работу исключительно с оформлением. Обложки и внутренние иллюстрации рисуют популярные веб-художники, и зачастую они намеренно выбиваются из стилистики произведения: Мистер Хайд становится певцом k-pop группы, Григорий Печорин сходит с обложки Vogue, а нехорошая квартира со всеми ее обитателями вдруг становится пристанищем Хаяо Миядзаки. Одна из самых популярных и богатых на разное оформление серий выходит в издательстве «МИФ». Такая попытка омолодить аудиторию классики звучит, конечно, заманчиво, но на деле терпит крах: никогда обложка не будет так обманчива, как в таком случае. Хотя нужно оговориться. Если выстроить вокруг классики в новой обертке целую экосистему с, допустим, подкастами, увлекательными видеошоу и онлайн-материалами, то все это будет работать комплексно. Устойчивый интерес вызывает контент, а не оформление. Однако «омоложение» классики объясняется не столько желанием повысить саму культуру чтения, сколько маркетинговыми интересами. И не стоит думать, что издатель — скрудж-макдак, только и думающий о том, как искупаться в бассейне с золотыми монетами. Любое издательство в реалиях рыночной экономики — прежде всего бизнес. Пусть далеко не всегда — прибыльный. И книгу с красивым оформлением купит куда больше людей. Особенно — тут снова вспоминаем «МИФ», — если есть несколько серий переизданной для разной аудитории. Те, кто помладше, захотят иллюстрации любимого художника на полочку. Те, кто постарше, купят более строгое, но стильное оформление просто для коллекции.

Но бум переизданий касается не только оформления, ведь другие издательства работают и со смыслами. В «Альпине.Проза» серия классики — это отчасти большой научно-популярный проект (сама команда и вовсе называет эти книжки несколько «хипстерскими»). Каждое издание здесь дополнено предисловием журналистов и культурологов, авторов проекта «Полка». И из нескольких первых страниц можно узнать об истории создания произведения и его подтекстах не отходя от кассы. Говоря иначе, освежить школьно-универскую программу: вспомнить, что означают фамилии всех помещиков «Мертвых душ» и подивиться продуктивности Ильфа и Петрова.

Однако среди этих двух стульев неожиданно оказывается и третий: растущая культура комиксов и графических романов по мотивам классических произведений. Чаще всего это именно адаптации — как современные экранизации — своего рода настоящие арт-объекты, к тому же обогащенные новыми смыслами (один из самых красивых недавно выпущенных «Дориан Грей» от Corominas). Ведь любое «по мотивам» — попытка понять устоявшийся сюжет иначе, посмотреть с непривычный стороны. Художник транслирует свое видение классики, и порой неосознанно — если мы не говорим о коммерческих заказах, — привлекает новую аудиторию к оригиналу. Отдельно стоит обратить внимание на иллюстрированные биографии, например, поэтов серебряного века. Это тоже постепенно оформляется в новую тенденцию

Так что же все-таки произошло? Издателям стало мало денег? Они решили, что пора учить молодежь уму-разуму? Или вздумали просто транслировать новый виток смыслов? Ни то, ни другое, ни третье. Современный мир требует максимального разнообразия и удобства во всем — поэтому даже условный веб-браузер можно адаптировать под себя, — и книжный мир в этом смысле — не исключение. Ведь куда приятнее выбирать из десяти разных вариантов оформления, чем сотый раз читать потрепанный томик за рубль двадцать копеек. Пусть он и стал каким-то там паттерном.

Да и вообще. Тренды приходят и уходят, а классика остается, пока ее не решают переписать. Или запретить. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

P. S. Да и кто сказал, что Пушкин не одобрил бы «Дубровского» в аниме-стиле? Чутье подсказывает — одобрил бы. Очень даже. Ну хвастался бы точно.

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