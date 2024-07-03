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Мэр Белгорода дал оценку защите жителей города

Мэр Белгорода Демидов назвал меры по защите жителей города беспрецедентными

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Мэр города Белгорода Валентин Демидов отметил уникальность принятых мер по защите жителей и подчеркнул, что система оповещения о возможных опасностях работает эффективно. Об этом пишет РИА Новости.

«На сегодня и в городе, и в области в целом применены беспрецедентные меры по защите населения, начиная от создания укрытий в подвалах домов. В Белгороде, например, их более двух тысяч», — поделился Демидов с журналистами.

Система оповещения работает эффективно. При поддержке президента и губернатора мы смогли увеличить количество устройств, чтобы сирены в случае опасности были слышны во всех районах города, включая частные дома, добавил мэр.

Он также отметил, что разработаны алгоритмы межведомственного взаимодействия для оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях. Город разделен на шесть районов, каждый из которых имеет специальный штаб, уточнил Демидов.

По его словам, все эти меры помогают обеспечивать нормальное функционирование экономики в сложных условиях. Город продолжает свое развитие, подчеркнул мэр, воплощаются планы по благоустройству существующих и созданию новых общественных пространств.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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