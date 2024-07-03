Героя Соцтруда, СССР и России посадили на пять лет. Экс-главу НИИ обвинили в злоупотреблении Экс-главу НИИ точных приборов «Роскосмоса» осудили на 5 лет колонии

Бывшего директора НИИ точных приборов (входит в «Роскосмос») Анатолия Шишанова приговорили к пяти годам колонии по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Суть претензий не раскрывается, но суд уточнил, что иск о компенсации материального ущерба подавал представитель Минобороны.

Бутырский суд Москвы приговорил бывшего директора НИИ точных приборов (входит в «Роскосмос») Анатолия Шишанова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшими тяжкие последствия»). Суд также лишил его права на два года заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях.

Второй фигурант дела, Олег Гомозов, получил четыре года колонии за пособничество в злоупотреблении полномочиями и аналогичное ограничение на управленческую деятельность.

Шишанов и Гомозов были взяты под стражу в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

«Гражданский иск представителя Министерства обороны Российской Федерации о компенсации материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен судом в полном объеме», — сказано в сообщении суда.

Пресс-служба не уточнила подробности дела, в карточке дела приговор отсутствует. Согласно электронной базе суда, приговор огласили 28 июня.

Это дело началось в июле 2020 года, когда Шишанова задержали и отправили под домашний арест. Первоначально ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенная организованной группой или в особо крупном размере»).

В пресс-службе НИИ точных приборов, который является частью холдинга «Российские космические системы» госкорпорации «Роскосмос», сообщили, что

претензии правоохранительных органов к Шишанову касались его деятельности на посту главы предприятия в 2013-2014 годах.

Анатолий Шишанов работал в НИИ с 1971 года, а с 1994 по 2019 год занимал должность гендиректора. После отставки он стал доцентом и заведующим базовой кафедрой «Аэрокосмические геоинформационные системы информационных технологий» Московского авиационного института (МАИ).

Шишанов удостоен званий Героя Социалистического Труда, Героя Советского Союза и Героя России.

НИИ точных приборов специализируется на разработке и производстве систем автоматизированного управления космическими аппаратами, радиотехнических систем для поиска, сближения и стыковки космических аппаратов, радиолокационных систем для самолетов и космических аппаратов, радиотехнических комплексов для космической связи и ультразвуковой медицинской аппаратуры.