Доля стран БРИКС в мировой экономике достигла рекордных значений

По итогам 2023 года доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности достигла рекордных 35,7%. Об этом, ссылаясь на данные Всемирного банка, сообщает РИА Новости.

За год она увеличилась на 0,6%, а с момента создания объединения в 2006 году его удельный вес в экономике вырос на 10,2%.

При этом доля стран «Большой семерки» в мировой экономике по итогам прошлого года сократилась на 0,4% и составила минимальные за последние тридцать лет 29%. С 2006 года доля «семерки» сократилась на 9,7 процентного пункта.

На остальные страны в прошлом году пришлось 35,3 процента мирового выпуска. Этот показатель остается стабильным с 1990 года, колеблясь в пределах 1%.

В целом же мировой ВВП по паритету покупательной способности в 2023 году составил 184,7 триллиона долларов, рост за год составил 7%.

28 июня президент России Владимир Путин назвал ожидаемые темпы роста ВВП РФ в первую половину 2024 года. По его словам, экономические показатели вырастут на 5%.

Ранее сообщалось, что мировые военные расходы стали рекордными с 1990 года.