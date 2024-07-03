Украинские военные в Часове Яре раздавили сослуживца на гусеничном транспортере

Во время боя в Часове Яре украинские военные случайно раздавили своего сослуживца на бронированном гусеничном транспортере, рассказал командир штурмовой группы ВСУ Валентин Гриднев, который позднее сдался в плен. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, такая трагическая ситуация возникла из-за того, что российские штурмовики заняли второй этаж здания, где находилось украинское подразделение, и бойцы нацбата «Кракен», предназначенные для прикрытия, покинули бой. Гриднев попросил подкрепление, но его группу атаковали российские военные с помощью беспилотников при подходе к ним, что вынудило вызвать эвакуационную машину.

По радиостанции было передано, что в эвакуационном МТ-ЛБ находятся тяжелораненые «трехсотые» и много погибших «двухсотых». После этого Гриднев осознал, что никто не придет за ними, и группа приняла решение о сдаче.

До этого сообщалось, что в Вооруженные силы Украины вступило свыше 3 тыс. заключенных, освобожденных условно-досрочно по новому закону. Об этом в интервью Associated Press сообщила заместитель министра юстиции страны Елена Высоцкая.

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