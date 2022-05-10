«Пытаюсь понять, что нам с этим делать». Байден считает, что у России нет выхода из кризиса

Президент США Джо Байден заявил, что у президента России Владимира Путина может не быть выхода из кризиса на Украине. Американский лидер добавил, что пытается понять, как поступить в этой ситуации. Он также призвал Конгресс выделить дополнительные средства на военную помощь Украине.

«Прямо сейчас нет выхода»

«Байден, выступая на мероприятии по сбору средств в пригороде Вашингтона, сказал, что Путин ошибочно полагал, что вторжение в Украину разрушит НАТО и Европейский Союз. Вместо этого США и многие европейские страны встали на сторону Украины», — сообщает Reuters.

По словам американского президента, «атака России на Киев была отбита еще в марте сильным украинским сопротивлением».

Байден также заявил, что «Путин очень расчетливый человек», и проблема, которая сейчас его беспокоит, заключается в том, что у российского лидера «прямо сейчас нет выхода».

«Я пытаюсь понять, что нам с этим делать», — заключил президент США.

Военная помощь Украине

Байден также призвал Конгресс США немедленно утвердить дополнительные ассигнования на помощь Украине и в течение ближайших нескольких дней представить ему на подпись соответствующий законопроект.

«Я призываю конгресс немедленно принять законопроект о дополнительном украинском финансировании и передать его на мой стол в следующие несколько дней», — говорится в обращении Байдена к парламентариям.

На продолжение военной, экономической и гуманитарной помощи Украине он запросил 33 миллиарда долларов на прошлой неделе. 20,4 миллиарда из этого пакета предусмотрены «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украине, 8,5 миллиарда — экономическая помощь Киеву. Байден также одобрил тот факт, что в конгрессе поддерживают его запрос и готовы его поддержать «по существу в исходном виде».

Президент Соединенных Штатов отметил, что практически исчерпал средства на помощь Украине, которые ранее предоставили ему конгрессмены.

Сумма, которую выделят на поддержку Украины, может увеличиться до $40 млрд — как пишет The Wall Street Journal, конгресс США планирует проголосовать за расширение помощи.

Накануне также стало известно, что Байден подписал закон о «ленд-лизе» для Украины, упрощающий оказание ей военной помощи.

Этот документ одобрили обе палаты американского парламента, его описание размещено на сайте Конгресса США. Закон временно снимает ряд «требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению». Законопроект был представлен сенатором от штата Техас Джоном Корнином в январе этого года.

США уже практиковали ленд-лиз в годы Второй мировой войны, когда снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, включая Советский Союз.

По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, Байден также хочет посетить Украину, но такого визита в его графике пока нет.

«Поездка в настоящее время не планируется, но он бы очень хотел съездить на Украину», — сообщила Псаки на брифинге.

В выходные стало известно, что первая леди США, Джил Байден, посетила Ужгород, где встретилась с женой президента Украины Владимира Зеленского.

«Результат будет достигнут»

Президент России Владимир Путин накануне встретился с Артемом Жогой, отцом Владимира Жоги — погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта». Российский лидер вручил Артему Жоге звезду Героя России, которой был посмертно награжден его сын.

«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто. Другого выбора просто не было», — сказал Путин во время встречи.

По словам президента России, «все намеченные планы выполняются, результат будет достигнут».

«На этот счет никаких нет сомнений», — подчеркнул он.