«Не экстрадиция, а реституция беглого военнопленного». Аргентина пока не выдает Украине россиянина Чуркина Украина не предоставила Аргентине обоснования для выдачи россиянина Чуркина

Украина вовремя не предоставила Аргентине обоснования для экстрадиции россиянина Игоря Чуркина. Теперь суд может отказать Киеву в его выдаче, считает адвокат Кристиан Рубилар.

Украина не смогла предоставить аргентинскому суду необходимые объяснения по делу россиянина Игоря Чуркина. Задержка может привести к отказу в его экстрадиции, сообщил РИА Новости и ТАСС адвокат Кристиан Рубилар.

В середине мая суд, рассматривающий запрос на экстрадицию Чуркина на Украину, усомнился в компетентности украинского правосудия и запросил у Киева соответствующих объяснений. Суд хотел знать, по каким законам Украина хочет судить Чуркина. Документов, которые украинская сторона предоставила ранее, оказалось недостаточно.

«Срок давно истек, и Украина не может объяснить, почему считает себя компетентной судить его. Предсказуемо, что судья откажет в экстрадиции», — заявил Рубилар.

Он добавил, что «технически это не экстрадиция, а, скорее, реституция беглого военнопленного». «Поэтому судья и прокурор попросили Украину объяснить, в чем она его обвиняет, является ли это преступлением и почему она компетентна судить его», — пояснил адвокат.

Полиция Аргентины задержала Игоря Чуркина по запросу Киева 30 января 2024 года в аэропорту Буэнос-Айреса. 1 февраля его выпустили под залог. На Украине Чуркина обвиняют по статье 383 Уголовного кодекса за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.

Чуркин подал прошение о политическом убежище в Аргентине, и если оно будет удовлетворено, экстрадиция не состоится. Он также запросил гражданство Аргентины, так как его дочь родилась в этой стране.

В чем обвиняют Игоря Чуркина

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины утверждает, что задержанный в Аргентине является сыном российского бизнесмена. По данным ведомства, Игорь Чуркин «обманом пытался сохранить бизнес в Украине». В 2022 году его компания «Львовские автобусные заводы» взяла крупный кредит в государственном банке под залог имущества. Чуркин потратил деньги на личные нужды, не собираясь возвращать их. Чтобы избежать потери заложенного имущества, он разработал схему блокировки проведения аукциона по его продаже банком.

В 2023 году ГБР предъявило Чуркину подозрение в незаконном отчуждении и завладении недвижимым имуществом ЗАО «Завод коммунального транспорта» (бывшее ОАО «Львовский автомобильный завод», ЛАЗ). Это привело к убыткам предприятия более чем на 350 млн грн ($9,3 млн).

Украина утверждает, что действия Чуркина привели к значительным финансовым потерям для украинских компаний и банков. Однако аргентинский суд требует от Киева конкретных доказательств и четких объяснений. В противном случае в его экстрадиции может быть отказано. В этой ситуации не последнюю роль играет заявление адвоката Рубилара о том, что дело Чуркина больше похоже на реституцию беглого военнопленного, что требует от Украины детального и аргументированного обоснования своих претензий.

Помимо экстрадиции, стоит вопрос о предоставлении Игорю Чуркину политического убежища в Аргентине. Если аргентинские власти удовлетворят его просьбу, это автоматически аннулирует запрос Украины на экстрадицию. Более того, получение Чуркиным аргентинского гражданства могло бы серьезно усложнить любые попытки Украины добиться его выдачи, так как местные законы предоставляют гражданам право на судебное разбирательство в своей стране.