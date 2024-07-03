Стало известно, кому из россиян предлагают самые высокие зарплаты в июле

В июле 2024 года российские работодатели опубликовали более 190 тыс. вакансий с зарплатной вилкой от 500 тыс. руб. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

Из них почти 50 тыс. вакансий открыты компаниями в сфере информационных технологий, 28 тыс. — в розничной торговле и почти 27 тыс. в финансовом секторе. В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва (85 тыс. вакансий), Санкт-Петербург (23 тыс.) и Московская область, насчитывающая 12 тыс. предложений.

В список вакансий с зарплатой от 500 тыс. руб. на руки вошли директор по продажам, главный бухгалтер, коммерческий директор, директор конструкторского бюро, замруководителя пивоваренного завода и горный мастер. Есть одна высокооплачиваемая вакансия за рубежом — врачу-гастроэнтерологу в Дубае предлагают от 1 млн руб. на руки.

Исследование было проведено в июле 2024 года.

До этого заместитель генерального директора по работе с персоналом компании «Юнигрин Энерджи» Ирина Петрова назвала пять шагов для получения повышенной зарплаты.

Ранее сообщалось, что россияне почувствовали рост зарплат.