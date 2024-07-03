Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кому из россиян предлагают самые высокие зарплаты в июле

HeadHunter: в июле опубликовано 190 тыс. вакансий с зарплатой от 500 тыс. рублей

close
100%
Depositphotos

В июле 2024 года российские работодатели опубликовали более 190 тыс. вакансий с зарплатной вилкой от 500 тыс. руб. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

Из них почти 50 тыс. вакансий открыты компаниями в сфере информационных технологий, 28 тыс. — в розничной торговле и почти 27 тыс. в финансовом секторе. В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва (85 тыс. вакансий), Санкт-Петербург (23 тыс.) и Московская область, насчитывающая 12 тыс. предложений.

В список вакансий с зарплатой от 500 тыс. руб. на руки вошли директор по продажам, главный бухгалтер, коммерческий директор, директор конструкторского бюро, замруководителя пивоваренного завода и горный мастер. Есть одна высокооплачиваемая вакансия за рубежом — врачу-гастроэнтерологу в Дубае предлагают от 1 млн руб. на руки.

Исследование было проведено в июле 2024 года.

До этого заместитель генерального директора по работе с персоналом компании «Юнигрин Энерджи» Ирина Петрова назвала пять шагов для получения повышенной зарплаты.

Ранее сообщалось, что россияне почувствовали рост зарплат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами