Сальдо рассказал о боях в районе Днепра

Российские войска ведут бои с украинскими разведывательными группами, которые хотят закрепиться на островной части дельты реки Днепр в Херсонской области. Об этом заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, обстановка на островах динамична, так как там нет четкой линии боевого соприкосновения.

В последние месяцы, по сведениям Сальдо, после «провала авантюры» в селе Крынки на левом берегу Днепра украинские войска «заметно утратили активность» и не могут создать долговременные посты в дельте Днепра.

Полностью зачистить Днепровские плавни можно будет только после высадки войск РФ на правый берег, считает губернатор.

Он добавил, что дельта Днепра остается серой зоной в связи с природно-географическими условиями.

Накануне Сальдо заявлял, что Вооруженные силы Украины в июне существенно снизили активность в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что ВС России отбросили ВСУ с левобережья Херсонской области.