Первая леди Украины Елена Зеленская заказала суперкар Bugatti Turbillon за 4,5 млн евро — новость, вполне тянущая на сенсацию. Информационную бомбу, отголоски взрыва которой покатились по десяткам российских СМИ (судя по сюжету в новостях «Дзен»), на нас сбросило французское издание Vérité Cachée, или «Скрытая правда», если по-русски.

Ресурс совсем молодой: судя по данным сервиса проверки доменов who.is, он зарегистрирован 22 июня 2024 года неким Ano Nymous. То есть ребята запустились буквально вчера — и сразу журналистская удача. Молодцы, сумели с порога громко заявить о себе. Борясь с чувством профессиональной зависти, я решила изучить творчество европейских коллег.

Действительно, позавидовать есть чему. Такой заботы о читателях не проявляло еще ни одно мировое СМИ. Каждому заголовку в Vérité Cachée (почему-то кроме заметки про Елену Зеленскую) предшествует фраза: «Это короткий заголовок статьи». И верно, в нашем мире дипфейков и постправды уже непонятно, где верх, где низ. Спасибо, хоть кто-то подсказал, какую именно часть текста считать заголовком.

Сразу видно, что издание хоть и новое, но коллектив подобрался опытный. Похоже, эти мастодонты журналистики старше самой Пятой республики (а возможно, и Четвертой). Иначе чем объяснить, что редакторы не могут точно вспомнить, какой сейчас год?

«Парламентские выборы 2022: «Национальное объединение лидирует», борьба за второе место» — сообщает заголовок (уточнение, что это именно заголовок, тоже на месте). Погодите, скажет внимательный читатель, ведь выборы, на которых побеждает «Национальное объединение», прошли во Франции в прошлое воскресенье, 30 июня 2024 года. И будет прав. Но вступлюсь за коллег: новость важная, срочная — торопились опубликовать, ошиблись, с кем не бывает.

Хотя проще сразу сказать, с кем бывает — со спортивной редакцией Vérité Cachée, которая прямо в заголовке написала о том, что Франция только что победила бельгию (именно так, со строчной буквы, ну а как еще показать превосходство национального футбола) на Евро-2020.

Но что мы все придираемся к датам и заголовкам. Главное ведь — качество текстов. И тут «Скрытая правда» уже ничего не скрывает и статью про Дональда Трампа начинает так:

«Вот некоторые вещи, которые следует учитывать в контексте. Республиканцы, Трамп, Десантис, Россия и Роберт Кеннеди — младший — хорошие, а демократы, Байден, война на Украине, крупный бизнес и фармацевтическая промышленность — плохие. Если речь о правительстве США, НАТО или американских политиках, используй циничный тон. При необходимости можно добавить дополнительный контекст по теме».

Если вам показалось, что это выглядит как запрос на генерацию текста для нейросети, который забыли удалить и опубликовали, оставим это на вашей совести.

Но признаю, похвалить коллег из Vérité Cachée за чуткость к собственной аудитории я поспешила. Большинство текстов у них какие-то искусственные. Редактор с мало-мальским опытом сказал бы — путаные и невнятные. Не буду утомлять вас зубодробительными цитатами, все это как будто написано не для людей (или даже не людьми).

Но разве эти мелкие недочеты должны посеять в читателе сомнения и заставить подозревать, что с текстом про суперкар жены украинского президента что-то не так? Там и видео есть — какие еще нужны доказательства?

На перезалитом из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролике сотрудник парижского салона Bugatti Жак Бертен из Турции (во всяком случае, в этой стране зарегистрирован в соцсети его аккаунт) рассказывает, как они устраивали закрытую презентацию для четы Зеленских, после которой супруга украинского президента тут же заказала свежепоказанный суперкар Turbillon за 4,5 млн евро.

Странно только, что Жака Бертена в принципе подпускают к таким топовым клиентам. Ведь он даже не справился с правильным написанием места своей работы в профиле Instagram. Дистрибуцией Bugatti занимается французская Le Groupe Schumacher, а у него Schumacher Group — это такой немецкий холдинг, связанный с производством сельхозтехники.

Тут можно было начать строить конспирологические теории про дипфейки и сгенерированные нейросетями видео, но я воздержусь. Или вспомнить историю о том, как относительно недавно нигерийская газета со ссылкой на пустой Instagram-аккаунт «сотрудницы магазина Cartier в Нью-Йорке» писала о том, как Зеленская потратила больше $1 млн на шопинг, не забыв по дороге всем нахамить. Та новость тоже широко разошлась в рунете.

Но не буду занудствовать, лучше проверю, нет ли на «Скрытой правде» новых сенсаций.

«Конечно, вот короткий заголовок этой статьи по-французски», — пишет Vérité Cachée почему-то на английском языке там, где должно быть название заметки.

Нет, все-таки хватит с меня на сегодня правды, особенно скрытой. И всего этого ChatGPT тоже!

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