Весь персонал Белого дома соберут на звонок на фоне слухов о здоровье Байдена

Сотрудники Белого дома будут собраны на встречу 3 июля, которую проведет глава аппарата президентской администрации США Джефф Зиентс. Это произойдет на фоне сообщений о здоровье американского президента Джо Байдена и призывов о его участии в предвыборной гонке, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По информации издания, после неудачных дебатов с Дональдом Трампом команда Байдена усилила свои усилия по успокоению «паникующих» доноров и законодателей.

«Глава аппарата Белого дома Джефф Зиентс планирует провести звонок со всем персоналом в среду в 12:30 (19:30 мск)», — говорится в материале.

По данным WSJ, Зиентс является близким соратником президента Байдена и поддерживает постоянную связь с лидером демократов в сенате Чаком Шумером для контроля за поддержкой американского президента со стороны членов его партии в Капитолии.

Также отмечается, что глава аппарата Белого дома следит за обстановкой по всей стране, оценивая настроения среди ключевых избранных американских чиновников.

Также в расписание президента США Джо Байдена внесена встреча в среду вечером. Это закрытая встреча с губернаторами-демократами в комнате Рузвельта Белого дома. Она назначена из-за беспокойства губернаторов за здоровье американского лидера.

Встреча запланирована на 18:30 по местному времени (01:30 ночи в четверг по московскому времени) и не будет доступна для прессы. Эту информацию опубликовало управление государства.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.