«Шизофрения чистой воды»: Сейм Литвы признал Россию террористическим государством

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что решение Сейма Литвы признать Россию террористическим государством ни на что не влияет, а в ответ РФ может прекратить торговые отношения с этой страной. В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал резолюцию литовского парламента проявлением шизофрении.

«Готовы прекратить все отношения с Литвой»

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал Литву страной-сателлитом США после решения Сейма признать Россию государством-террористом.

«Все эти действия ряда стран-сателлитов в Европе, которые пытаются подыгрывать Соединенным Штатам Америки, эти заявления ни на что не влияют. Эти страны на протяжении длительного периода времени как угодно проводили русофобскую политику, которая разжигала недружелюбные отношения между странами, всячески подогревали конфликт в Европе. Сегодняшние события (спецоперация. — «Газета.Ru») явились вынужденной мерой на ту политику, которую эти страны в том числе проводили на протяжении последних 20-25 лет», — сказал Чепа «Газете.Ru».

По его словам, Литва «впоследствии потеряет возможности торговых отношений» с Россией.

«Мы, наверное, готовы прекратить все отношения с Литвой. Можно заморозить все поставки через литовские порты. Можно закрыть поставку удобрений и всевозможной продукции, которую страна покупала у нас. Мы также можем полностью закрыть все сельские хозяйства с ними, не брать у них никакую продукцию», — пояснил депутат.

«Прибалтийские республики всегда повторяют друг за другом», поэтому можно ожидать, что Латвия и Эстония тоже признают Россию страной-террористом, ожидает Чепа.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что МИД России не оставит без ответа действия Литвы.

«Как можно реагировать на шизофрению? Шизофрения чистой воды. Страна, которая победила международный терроризм в Сирии, которая раньше поборола международный терроризм на Северном Кавказе, и они нас пытаются назвать страной-террористом? Чем вы занимались все эти годы? Сотрудничали с нацистами? Участвовали в войне против Советского Союза? Вот террористы, скорее всего, это ваши предшественники. Я думаю, что МИД оценит подобное решение, и будет принято из него какое-то решение по данному вопросу», — сказал сенатор радиостанции «Говорит Москва».

Литовская резолюция

10 мая депутаты Сейма Литвы единогласно проголосовали за принятие резолюции, в которой Россия признается террористическим государством, а военная спецоперация — геноцидом украинского народа.

«В принятом документе Сейм призвал Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО, парламенты и правительства иностранных государств признать и преследовать в судебном порядке геноцид, военные преступления и преступления против человечности, совершенные Российской Федерацией», — говорится в сообщении литовского парламента.

Депутаты Сейма также проголосовали за «создание специального международного уголовного трибунала для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины».

«В документе, принятом Сеймом, Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», — решили литовские парламентарии.

Позиция Запада

12 апреля президент США Джо Байден во время посещения завода по производству биоэтанола в Айове также заявил, что происходящее на Украине — геноцид.

«Я назвал это (военную спецоперацию. — «Газета.Ru») геноцидом, потому что становится все яснее и яснее, что Путин просто пытается стереть с лица земли даже саму мысль о том, что можно быть украинцем. Появляется все больше доказательств, буквально ужасных вещей, которые русские сделали на Украине», — сказал Байден.

В Кремле сочли слова президента США неприемлемыми.

«Мы категорически не согласны, считаемым неприемлемым подобное извращение ситуации», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вскоре пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что американский лидер выразил свое личное мнение.

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News также назвал происходящее на Украине геноцидом.

«Это геноцид — то, что происходит на Украине. Люди никогда раньше не видели ничего подобного», — заявил Трамп.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон отказался признать военную спецоперацию России геноцидом. По его мнению, в случае квалификации событий на Украине в качестве геноцида следовало бы вмешаться в конфликт. Он уверен, что оценку происходящему должны дать юристы, а не политики.

«Государства, которые считают, что это геноцид, должны по международным конвенциям вмешаться. Это то, чего хотят люди? Я так не думаю», — добавил французский президент.