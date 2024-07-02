Кто такой абьюзер? Способы его распознать и выйти из абьюзивных отношений Основные признаки абьюзера: чем опасен такой партнер и развитие отношений с ним

По словам психологов, большинство людей в мире так или иначе сталкивались с абьюзом. Такое психологическое насилие может проявляться в разных формах, а его последствия оставляют глубокие душевные травмы. Кто такие абьюзеры и как научиться их распознавать, какое поведение для них характерно, как на него реагировать и можно ли без ущерба для собственной психики вырваться из абьюзивых отношений — в материале «Газеты.Ru».

Кто такие абьюзеры и как они себя ведут

Абьюзер — это человек, который систематически использует методы психологического, физического и сексуального насилия, чтобы манипулировать и контролировать другого человека. Основная цель такого поведения — подавить и удержать власть над жертвой. У абьюза нет пола, расы или профессии. В этой роли могут выступать как мужчины, так и женщины.

В голове абьюзера существует идеальная картинка о том, как правильно выстраивать отношения, поэтому он подгоняет под нее партнера, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» психолог, член Российского психологического общества Елена Бачурина. Абьюзер подавляет волю и действия другого человека. Сам термин «абьюз» происходит от английского слова «abuse» — «третировать», «оскорблять», «плохо обращаться».

Абьюзерство — скрытое психологическое давление. Это то насилие, которое, как правило, всегда было за закрытой дверью. Наша открытость и возможность общаться на расстоянии позволила актуализироваться этой теме. Это очень полезно для общества в целом. Елена Бачурина Психолог, член Российского психологического общества

Абьюзивные наклонности могут проявляться по разным причинам — от социальных до биологических. Есть люди, которые поддаются терапии и меняют благодаря этому модель поведения, но это возможно далеко не всегда. Жертва нужна абьюзеру, чтобы удовлетворить свои базовые потребности в тепле и любви.

Черты и характеристики абьюзера

Эмоциональное насилие

Эмоциональное насилие проявляется, когда абьюзер систематически унижает, критикует и оскорбляет жертву, создавая у нее чувство неполноценности и беспомощности. Это может проявляться в форме насмешек, пренебрежительного отношения к чувствам и мнению жертвы, а также в постоянной критике. Такое поведение нацелено на то, чтобы подорвать самооценку человека и сделать его эмоционально зависимым от абьюзера.

Изоляция

Абьюзер старается ограничить контакты партнера с внешним миром — с семьей, друзьями, коллегами по работе. Деструктивная личность может запрещать жертве встречаться с близкими или контролировать ее телефонные звонки и сообщения. Цель изоляции — усилить зависимость субъекта от абьюзера, ограничив его источники поддержки и помощи со стороны.

Манипуляция и контроль

Абьюзеры могут использовать различные тактики контроля, например мониторинг действий. Они могут пристально следить за финансовыми средствами, ограничивать доступ к деньгам или работе и настаивать на том, чтобы партнер постоянно докладывал о своих перемещениях. Это создает ситуацию, в которой жертва чувствует постоянный страх и давление. Человек фактически теряет себя как личность и собственное право действовать независимо.

Угрозы и запугивание

Угрозы могут быть направлены не только против самой жертвы, но и ее близких, включая детей. Абьюзеры нередко угрожают физическим насилием, уничтожением имущества или даже самоубийством в случае, если жертва попытается уйти или противостоять. Запугивание помогает деструктивному человеку поддерживать власть и контроль.

Газлайтинг

Газлайтинг — это психологическая манипуляция, при которой абьюзер заставляет жертву сомневаться в собственных воспоминаниях, восприятии событий или чувствах. Это приводит к тому, что страдающий от насилия человек теряет уверенность в своих суждениях и полагается на абьюзера для интерпретации реальности. Это углубляет эмоциональную зависимость от мучителя и затрудняет попытки освобождения.

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Циклическое насилие

Цикличность насилия означает чередование между агрессивным поведением и моментами извинений, любви и обещаний измениться. После эскалации насилия может следовать «медовый месяц», когда абьюзер ведет себя идеально. Это создает у жертвы надежду на изменения и удерживает ее в отношениях, несмотря на повторяющиеся сцены неадекватного поведения.

Ледяной дождь

Эта техника заключается в резком и неожиданном изменении поведения абьюзера с теплого и ласкового на холодное и отстраненное. Мучитель может внезапно начать игнорировать жертву, отказываться от общения или демонстрировать равнодушие к ее чувствам и нуждам. Это вызывает внутреннюю неопределенность и беспокойство, заставляя искать способы вернуть благосклонное отношение тирана.

Сахарное шоу

В контрасте с ледяным дождем при сахарном шоу абьюзер внезапно становится чрезмерно ласковым и заботливым после периода жестокого или холодного обращения. Он может начать дарить подарки, сыпать комплиментами и обещаниями стать другим. Цель этой техники — сбить с толку жертву и укрепить ее привязанность, создав иллюзию искренних чувств.

«Есть такое понятие — «ураганные ухаживания». Абьюзер любит дешевые эффекты. Если вы характером показались ему удобным партнером на будущее, он сделает все, чтобы вас заполучить. Это боевой натиск и очень яркие ухаживания. Быстрота и молниеносность решения сделать вам предложение — характерно для абьюзера. Абьюзер часто приковывает, причем даже физически», — предупредила психолог.

Однако Бачурина посоветовала при таких ярких проявлениях не сразу записывать человека в ряды абьюзеров. Можно посмотреть, как он проявит себя в дальнейшем. Если начинает пытаться контролировать, оскорблять ваше окружение и пытаться управлять вами — это очень плохой знак.

Триангуляция

В этом случае абьюзер вводит третье лицо в отношения, чтобы вызвать чувство ревности, соперничества или неопределенности. Он начинает говорить о привлекательности других людей или подстраивать ситуации, в которых сторонние лица вовлечены в жизнь пары, чтобы подорвать самооценку жертвы и увеличить ее зависимость.

Какой бывает абьюз

Физическое насилие. То есть любые действия, причиняющие физическую боль.

Эмоциональное или психологическое насилие. Этот вид абьюза предполагает поступки, которые влияют на психологическое состояние жертвы. Эмоциональные насильники могут унижать, оскорблять, критиковать или показушно обесценивать партнера. У абьюзера могут случаться необоснованные вспышки гнева и ревности. При помощи этих действий он старается подорвать самооценку и самостоятельность жертвы.

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Сексуализированное насилие. Любые действия сексуального характера, совершаемые без согласия жертвы. Очень важно не позволять человеку нарушать личные границы, которые касаются тела, потому что такие психологические травмы отпечатываются особенно глубоко.

Экономическое насилие. Это форма абьюза, при которой один человек контролирует финансы другого или ограничивает доступ к деньгам в целом. Абьюзер может не позволять партнеру работать или получать образование. Постепенно жертва начинает полностью зависеть от деструктивной личности и ей становится тяжело уйти.

Цифровой абьюз. С развитием технологий появилась и такая форма контроля. Абьюзеры начинают мониторить содержимое смартфона, преследовать или угрожать через социальные сети, мессенджеры и электронную почту.

Чем опасен абьюз

Психологические последствия

Частое воздействие абьюза может привести к развитию тревожных расстройств, депрессии и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Жертвы испытывают хронический стресс, плохо спят, у них снижается самооценка, а также они ощущают постоянную беспомощность.

Эмоциональная зависимость

Абьюзивные отношения создают у страдающего человека эмоциональную зависимость от мучителя. Это происходит из-за циклической природы абьюзивного поведения, где периоды агрессии сменяются моментами ласки и извинений.

Проблемы с физическим здоровьем

Когда абьюз включает физическое насилие, это влечет соответствующие риски для здоровья. Но даже если абьюзер ограничивается эмоциональным или вербальным насилием, стресс может способствовать развитию гипертонии, проблем с сердцем и нарушений иммунной системы.

Воздействие на детей

Дети, ставшие свидетелями абьюза в семье, могут испытывать эмоциональные и поведенческие проблемы, а также могут перенять модели абьюзивного поведения в будущем. Нередко они продолжают цикл насилия в своих собственных отношениях.

Чек-лист: как распознать абьюзера

Контролирующее поведение

Абьюзеры часто пытаются взять под контроль все аспекты жизни своей жертвы — общение с друзьями и семьей, использование личных устройств и управление временем.

Они могут требовать, чтобы жертва докладывала о каждом шаге, устанавливать правила, куда и когда она может ходить, создавая тем самым ощущение постоянного давления и надзора.

Изоляция

Изоляция от внешнего мира используется, чтобы отрезать жертву от внешних источников поддержки, делая ее более уязвимой и зависимой.

Абьюзер может критиковать близких и друзей партнера или запрещать контактировать с ними, утверждая, что они «не подходят» или «плохо влияют».

Эмоциональное и вербальное насилие

Частое использование унижений, оскорблений и критики может серьезно подорвать самооценку жертвы.

Абьюзеры могут винить жертв в своих собственных проблемах или ошибках, а также использовать угрозы, чтобы заставить подчиняться их требованиям.

Газлайтинг и манипуляции

Эта сложная форма манипуляции включает в себя попытки заставить жертву сомневаться в собственных воспоминаниях и восприятии.

Абьюзер может перекраивать факты, отрицать произошедшие события или выставлять себя пострадавшим, чтобы манипулировать чувствами и восприятием жертвы.

Нежелание уважать личные границы

Абьюзеры часто игнорируют или нарушают установленные жертвой границы, утверждая, что их потребности и желания важнее.

Они могут требовать непомерного внимания, принуждать к интимной близости, не учитывая пожелания самой жертвы.

Ревность и владение

Неадекватная ревность, собственническое поведение и необоснованные обвинения партнера в неверности характерны для абьюзеров.

Они также могут требовать постоянного внимания и злиться, если жертва проводит время с другими людьми или уделяет внимание своим интересам.

Чрезмерная чувствительность

Абьюзеры могут реагировать на критику или нейтральные замечания агрессией и гневом.

Они часто обижаются на незначительные вещи, что делает общение с ними напряженным и непредсказуемым.

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Характерные для абьюзеров фразы

«Ты все понимаешь неправильно»: это классический пример газлайтинга, когда абьюзер заставляет жертву сомневаться в своем восприятии событий.

2. «Если бы ты меня действительно любил/а, ты бы это сделал/а»: использование чувства вины для манипуляции и принуждения жертвы к выполнению требований.

3. «Запомни, никто кроме меня тебя не полюбит»: попытка убедить жертву в том, что она ничего не стоит в глазах других, что усиливает ее зависимость от абьюзера.

4. «Ты слишком чувствительный/ая»: обесценивание чувств жертвы, попытка представить ее реакцию как неадекватную.

5. «Я делаю это только потому, что люблю тебя»: попытка прикрыть абьюзивное поведение любовью, может запутать жертву и заставить думать, что все происходящее нормально.

6. «Это твоя вина. Ты не прав/а»: перекладывание вины на жертву, чтобы избежать ответственности за свои действия.

7. «Я же шутил, ты не умеешь воспринимать юмор»: абьюзеры любят говорить по-настоящему обидные вещи, а потом делать вид, что это была шутка.

8. «Ты никогда не делаешь то, что мне нужно»: постоянные претензии и недовольство, даже если жертва старается угодить абьюзеру.

9. «Ты ничего не понимаешь в жизни/людях/отношениях»: демонстрация превосходства и унижение интеллектуальных способностей жертвы.

10. «Все, что я делаю, я делаю для нас/тебя»: представление своих действий как альтруистичных, несмотря на то, что они могут наносить вред.

Как сопротивляться абьюзеру и избавиться от него

Сопротивление абьюзу и избавление подобных отношений — это сложный и многоступенчатый процесс, который требует планирования, поддержки и часто профессиональной помощи.

Техники сопротивления абьюзу

Установка личных границ. Определите и четко обозначьте свои личные границы, объясняя партнеру, что некоторые виды его поведения недопустимы. Это может касаться физического пространства, личного времени, эмоциональных и вербальных взаимодействий. Границы помогают укрепить вашу уверенность и служат первой линией защиты против манипуляций.

Обращение за поддержкой. Поддержка — ключевой элемент в борьбе с абьюзом. Обратитесь к друзьям, семье или специалистам за эмоциональной поддержкой и практической помощью. Можно присоединиться к специальным группам поддержки, в которых люди делятся своим опытом и стратегиями сопротивления.

Документирование абьюза. Ведение записей о всех инцидентах абьюза создает фактическую базу, которая может быть использована в суде. Записывайте даты, время, детали инцидентов и сохраняйте любые свидетельства (сообщения или письма, которые могут подтвердить ваши слова).

Психологическая подготовка. Работа с психологом или терапевтом поможет разработать эффективные стратегии управления стрессом, восстановить самооценку и улучшить психологическое состояние. Терапевт также поможет подготовить план действий для безопасного выхода из абьюзивных отношений.

Техники для окончательного избавления от абьюзера

Экономическая независимость. Стремление к финансовой независимости может включать поиск работы, обучение или другие способы улучшения вашего финансового положения. Откройте отдельный банковский счет и постарайтесь нарастить финансовый резерв для поддержки вашей независимости.

Создание плана безопасности. План безопасности включает в себя маршруты быстрого ухода из дома, список безопасных мест, куда можно обратиться, и предварительные договоренности с друзьями или родственниками о помощи в чрезвычайной ситуации.

Разрыв контактов. Прекращение любого общения с абьюзером жизненно важно для восстановления и безопасности. Заблокируйте его в социальных сетях, по возможности поменяйте номера телефонов и электронный адрес. Иногда может потребоваться переезд в другой район или город, чтобы уберечь себя от контактов с абьюзером. Предупредите всех близких, что вы разошлись с таким человеком, поэтому он может вести себя неадекватно.

Обращение в полицию. В случаях физического насилия или угроз в ваш адрес важно обратиться за помощью в правоохранительные органы. Полиция может обеспечить немедленную защиту и помочь в получении запрета на определенные действия.

После избавления от деструктивных отношений нужно заняться собственным восстановлением. Профессиональная терапия, в том числе в группах, и поддержка со стороны близких, помогут восстановить контроль над своей жизнью и залечить эмоциональные раны.

«Попасть в абьюзивные отношения может каждый. Дело в том, что обратный билет есть далеко не у каждого. Согласно статистике, чуть ли не каждый попадал в эту страшную сказку. Каждой женщине я бы советовала воспитывать в себе самоценность», — заключила Бачурина.