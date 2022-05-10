«Вопрос нескольких дней»: Евросоюз готовит эмбарго на нефть из России

Государственный секретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть — это вопрос нескольких дней. Он также надеется, что ЕС удастся преодолеть сопротивление некоторых стран этим санкциям. В числе таких стран — Венгрия, Словакия и Болгария.

«Необходимо действовать быстро»

«Это вопрос нескольких дней. Нам необходимо действовать быстро», — заявил Бон в эфире телеканала LCI, отвечая на вопрос о сроках введения эмбарго на нефть из России.

Он также надеется, что сомнения Венгрии по этому вопросу удастся преодолеть как можно скорее.

«Сегодня этот вопрос гораздо сложнее, так как многие страны зависят от российской нефти. Это чувствительный вопрос не только для Венгрии, но и, думаю, для Словакии и Болгарии. Они больше остальных в ЕС зависят от нефти из РФ», — пояснил Бон.

По его словам, шестой пакет санкций против России может быть принят до конца текущей недели — 15 мая. Дипломат добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Виктор Орбан во вторник намерены поговорить по телефону, чтобы достичь соглашения по ограничительным мерам против России. По мнению госсекретаря при МИД Франции, это может стать одним из финальных этапов согласования условий санкционной политики Европы.

Бон напомнил, что в настоящий момент для принятия каких-либо решений ЕС необходимо согласие всех 27 стран сообщества. А Франция в соответствии с принципом ротации председательствует в ЕС в этом полугодии.

6 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что вступление в силу предложенного Евросоюзом эмбарго на нефть из РФ разрушило бы экономику страны.

«План, предложенный Брюсселем, угрожает венгерской экономике... Если бы эмбарго на российскую нефть вступило в силу, это бы разрушило венгерскую энергобезопасность и через нее венгерскую экономику. Мы не можем допустить, чтобы кто бы то ни было разрушил результат десятилетий усилий венгерского народа», — сказал Сийярто, выступая на автомобильном заводе Pata József.

Блокировка эмбарго

Официальный представитель Жозепа Борреля Петер Стано рассказал радиостанции «Говорит Москва» о подготовке эмбарго на российскую нефть. По его словам, обсуждения идут в закрытом формате, а позиции стран по этому вопросу не разглашаются до принятия решения.

«Что касается нефтяного эмбарго. Члены Евросоюза продолжают обсуждение, каким образом наложить запрет на российскую нефть так, чтобы нанести больший урон кремлёвскому режиму, а не странам ЕС, которые до сих пор зависят от поставок из России. Эти переговоры конфиденциальны, и мы не можем раскрывать их детали публично. Я лишь могу повториться, что шестой пакет санкций, прорабатывающийся членами Евросоюза, нацелен на усиление финансового давления на путинский режим с целью предотвращения незаконной агрессии против народа Украины», — заявил Стано.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что Венгрия вновь заблокировала эмбарго на российскую нефть на встрече постпредов Евросоюза, хотя Еврокомиссия собиралась разрешить Венгрии и Словакии закупки российской нефти до конца 2024 года, чтобы те смогли найти альтернативные источники сырья.

Против полного эмбарго официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две страны хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия — исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.

6 мая официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что дискуссия ЕС по шестому пакету санкций против РФ продолжается, а в ЕК уверены, что удастся достичь согласования.

«Как мы неоднократно говорили, цель санкций - нанести максимальный урон Кремлю... при этом минимизировать последствия для ЕС и остального мира… Для этого необходимы дискуссии, которые проходят в настоящий момент, но мы уверены, что найдем решение», — сказал Мамер.

Шестой пакет санкций

В среду 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. В свою очередь официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнил, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны Евросоюза в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.

Wall Street Journal со ссылкой на два неназванных источника сообщил, что «центральным элементом» шестого пакета является предложение, чтобы «страны – члены блока прекратили импортировать российскую сырую нефть в течение шести месяцев и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу этого года».

В статье отмечается, что «новые санкции станут одним из самых жестких шагов со стороны Европейского союза, направленных на то, чтобы наказать Россию за нападение на Украину».

ЕС также намерен сохранить санкции в отношении российского Газпромбанка, который страны – члены Евросоюза используют для платежей за российский газ. В статье также сказано, что движение ЕС к запрету на импорт российской нефти «потенциально дорого обходится» самому альянсу, который сильно зависит от российских углеводородов для транспортировки, отопления, электроэнергии и промышленного производства.

А France-Presse стало известно, что ЕС предлагает ввести санкции в отношении предстоятеля Русской православной церкви патриарха Московского и всея Руси Кирилла.