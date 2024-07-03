Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, на что тратит деньги российская молодежь

Российская молодежь больше всего тратит на покупки на маркетплейсах

close
100%
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Большая часть бюджета молодых людей приходится на покупки с маркетплейсов. Это показало исследование СберСпасибо, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Только за первую половину 2024 года россияне 16-25 лет потратили 4,4 млрд бонусов на заказы с онлайн-площадок. Еще одна популярная статья расходов — супермаркеты: с начала года молодежь потратила на продукты 2,7 млрд бонусов. Замыкают тройку лидеров — кафе и рестораны, где было потрачено 1,6 млрд бонусов за начало 2024 года.

Топ-5 популярных категорий среди россиян 16-25 лет выглядит так: маркетплейсы (4,4 млрд); супермаркеты (2,7 млрд); кафе и рестораны (1,6 млрд); АЗС (333 млн); развлечения (158 млн);

Что касается самых непопулярных статей расходов молодежи — к ним относятся детские товары, страхование и зоотовары. Интересно, что в этому году молодые люди стали меньше тратить бонусы на образование, а также оплату связи и интернета.

Чаще всего бонусные списания совершаются по средам, четвергам и субботам. Помимо Москвы и области, чаще всего покупки с использованием бонусов совершают в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и республике Татарстан.

Ранее россиянам рассказали, почему детям нужна своя банковская карта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами