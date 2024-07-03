Стало известно, на что тратит деньги российская молодежь

Большая часть бюджета молодых людей приходится на покупки с маркетплейсов. Это показало исследование СберСпасибо, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Только за первую половину 2024 года россияне 16-25 лет потратили 4,4 млрд бонусов на заказы с онлайн-площадок. Еще одна популярная статья расходов — супермаркеты: с начала года молодежь потратила на продукты 2,7 млрд бонусов. Замыкают тройку лидеров — кафе и рестораны, где было потрачено 1,6 млрд бонусов за начало 2024 года.

Топ-5 популярных категорий среди россиян 16-25 лет выглядит так: маркетплейсы (4,4 млрд); супермаркеты (2,7 млрд); кафе и рестораны (1,6 млрд); АЗС (333 млн); развлечения (158 млн);

Что касается самых непопулярных статей расходов молодежи — к ним относятся детские товары, страхование и зоотовары. Интересно, что в этому году молодые люди стали меньше тратить бонусы на образование, а также оплату связи и интернета.

Чаще всего бонусные списания совершаются по средам, четвергам и субботам. Помимо Москвы и области, чаще всего покупки с использованием бонусов совершают в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и республике Татарстан.

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