Мужчины, снимите трусы! И наденьте брюки

Вы не подумайте, я мужчин просто обожаю. В целом. Мне нравится их сила и ум, щедрость и сентиментальность, а если еще и добротой и чувством юмора наградил создатель, то такому человеку просто цены нет. Внешне меня тоже в них все устраивает, ну почти. Никто из нас не совершенен, чего уж там. Я готова мириться с невысоким ростом, лысиной, морщинами и повышенной волосатостью визуально доступных частей тела, если все это упаковано в приличную чистую одежду и обувь и по возможности приятно пахнет.

Вы не подумайте, что я постоянно разглядываю всех встречных и поперечных, совсем нет. Большую часть года я вообще никого не замечаю. В транспорте смотрю в основном в телефон, а на внешний вид редких коллег мужского пола обращаю внимание только когда они дважды в день совершают обход офиса с рукопожатиями — ритуал, доставшийся нам от высших приматов, по-другому я объяснить его необходимость в наше время никак не могу.

Но есть в нашей средней полосе такое замечательное время года, как лето. Долго оно в этом году раскочегаривалось, и наконец-то пошло дело! Плюс тридцать в городе, мама дорогая, это ли не повод срочно снять с себя все что можно? И тут волей-неволей приходится отрываться от экрана телефона, потому что полуголые люди обоих полов наполняют собой не только улицы наших столиц, но и транспорт, и офисы, и, страшно сказать, даже государственный Эрмитаж. И если к женщинам в открытых платьях а-ля комбинация и в коротких юбках все уже давно притерпелись, то к мужикам в трусах, на мой взгляд, привыкнуть невозможно.

Лет двадцать назад у меня был роман с одним ирландцем. Он приехал в Петербург снимать фильм и разгуливал по городу в шортах. Скорее это даже были бежевые укороченные бермуды ниже колена с миллионом карманов, куда он распихивал многочисленные кассеты, микрофоны и батарейки, но даже этого хватало, чтобы все на нас пялились. Особенно мужчины. И мне было тоже как-то слегка неловко за него и его рыжеволосые бледные иностранные ноги. Тогда в начале двухтысячных мало кто из представителей сильного пола отваживался оголить икры — то ли дело теперь. Спустя всего пару десятилетий европейские ценности все-таки прочно утвердились в нашем обществе!

Сегодня я ехала в метро и только вокруг себя насчитала пятерых джентльменов в шортах, причем не в целомудренных по нынешним временам джинсовых, а в мягких трикотажных семейниках такого серо-белого цвета. Такие при наличии лишнего веса собираются в неаппетитную складку между ног, а если в них сидеть, весь рельеф паховой области невольно становится доступен постороннему наблюдателю. Ехали все эти деловые люди, судя по остальным аксессуарам вроде часов и барсеток, явно не на дачу. Можете побить меня тапками, но мужские ноги — то еще эстетическое наслаждение. Хорошо, если они достаточно загорелые, мускулистые и не сильно шерстяные. Такие бывают, как правило, у спортсменов: они начинают выходить на пробежки и кататься на великах еще в апреле-мае, и к летней жаре их голени и коленки имеют уже довольно товарный вид. Но большинство смело снимает брюки только в день летнего солнцестояния. Понимаете, да? Густая черная шерсть на иссиня-белых тощих или, наоборот, упитанных икрах и ляжках на расстоянии вытянутой руки — зрелище не для слабонервных. Я уже молчу про педикюр. А что? Почему-то женщины не ходят по городу с мохнатыми ногами и ногтями, по которым будто только что промчался асфальтоукладчик.

Ладно метро, там всякого навидаться можно. А вот приехал ты в центр города, идешь теплой прозрачно-розовой акварельной ночью по Невскому проспекту и только размечтался, распредставлялся, как тут и Александр Сергеевич, и Федор Михайлович, да хоть и Иосиф Бродский… и тут — бац: на тебя выкатывается очередной экземпляр в труселях. Про прилагающиеся к такому наряду шлепки я говорить не буду. Сейчас еще немного потеплеет — и джентльмены будут фланировать топлес по каналу Грибоедова и набережным Невы: ну а что, жарко же людям.

Многие мужчины сейчас обидятся и возмутятся, скажут, что мы не в каменном веке живем и нет такого закона, чтобы всем ходить в брюках и страдать от жары. И правда. На пляже или на даче я всецело на вашей стороне, но во всех остальных местах, пожалуйста, снимите эти трусы и наденьте брюки, очень вас прошу. В этом сезоне льняные снова в моде — в них совсем не жарко.

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