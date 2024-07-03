Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Из списка школьных учебников убрали пособия признанного иноагентом известного экономиста

«ПГ»: из списка школьных пособий по экономике убрали книги иноагента Липсица

close
100%
LipsitsIgor/Telegram' class="item-image" >
LipsitsIgor/Telegram

Минпросвещения обновило федеральный перечень допущенных в школы учебников, убрав из него четыре пособия сооснователя Высшей школы экономики Игоря Липсица (признан в РФ иностранным агентом), признанного в России иноагентом. Об этом сообщает «Парламентская газета» (ПГ).

По данным издания, речь идет об учебниках «Финансовая грамотность» для 5-7 и 8-9 классов, а также «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности» и «Экономика: основы экономической политики». Во всех них соавтором выступает доктор экономических наук Игорь Липсиц.

Он был внесен в список иноагентов в марте 2024 года.

До того в августе 2023 года Липсиц прекратил преподавание в ВШЭ, сооснователем которой он являлся. Причиной стало одностороннее расторжение контракта со стороны вуза. Липсиц пояснил, что к тому времени уже три года жил за границей и преподавал дистанционно. Вместо должности преподавателя ему предложили вакансии бухгалтера, паспортиста и посудомойки. Он отказался.

28 июня сообщалось, что в отношении историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом заявили в Московской городской прокуратуре.

Ранее бывшего протодиакона Андрея Кураева (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иноагентом) оштрафовали за нарушение закона об иноагентах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами