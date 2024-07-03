Из списка школьных учебников убрали пособия признанного иноагентом известного экономиста

Минпросвещения обновило федеральный перечень допущенных в школы учебников, убрав из него четыре пособия сооснователя Высшей школы экономики Игоря Липсица (признан в РФ иностранным агентом), признанного в России иноагентом. Об этом сообщает «Парламентская газета» (ПГ).

По данным издания, речь идет об учебниках «Финансовая грамотность» для 5-7 и 8-9 классов, а также «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности» и «Экономика: основы экономической политики». Во всех них соавтором выступает доктор экономических наук Игорь Липсиц.

Он был внесен в список иноагентов в марте 2024 года.

До того в августе 2023 года Липсиц прекратил преподавание в ВШЭ, сооснователем которой он являлся. Причиной стало одностороннее расторжение контракта со стороны вуза. Липсиц пояснил, что к тому времени уже три года жил за границей и преподавал дистанционно. Вместо должности преподавателя ему предложили вакансии бухгалтера, паспортиста и посудомойки. Он отказался.

28 июня сообщалось, что в отношении историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом заявили в Московской городской прокуратуре.

Ранее бывшего протодиакона Андрея Кураева (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иноагентом) оштрафовали за нарушение закона об иноагентах.