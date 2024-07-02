Скидка в 400 тысяч рублей. Почему «АвтоВАЗ» продает белорусам свои машины дешевле Автоэксперт Шапарин: Lada в Белоруссии дешевле, чем в России, из-за конкуренции

Автомобили Lada предлагаются официальными дилерами в Белоруссии дешевле, чем в России. Разница в ценах достигает 400 тыс. рублей. О том, почему своим согражданам российский «АвтоВАЗ» продает машины дороже, чем иностранцам, — в материале «Газеты.Ru».

Седан Lada Vesta в версии Comfort с кодом комплектации GFL11-25U-B1 у дилера в Минске предлагается по цене от 44,4 тыс. белорусских рублей (1,2 млн российских). В России эта машина с тем же кодом комплектации стоит 1,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют прайс-листы официальных дилеров Lada в соседнем государстве и официальные рекомендованные цены на российском сайте «АвтоВАЗа», которые сопоставила «Газета.Ru». Таким образом, белорусским покупателям Vesta обходится почти на 300 тыс. российских рублей дешевле, чем россиянам.

Универсалы Vesta SW Cross в исполнении Life с мотором стоят в Белоруссии 54,5 тыс. белорусских рублей (1,49 млн российских), сообщили дилеры корреспонденту «Газете.Ru», обратившемуся за покупкой такой машины. В России цены на ровно такой же автомобиль стартуют с отметки в 1,87 млн рублей — на 380 тыс. рублей дороже.

Таким образом местная стоимость за версию Vesta с всего лишь пластиковым обвесом показывает наибольшую разницу в российских и белорусских ценах Lada.

Lada Largus и Granta

Аналогичная ситуация и с другими машинами российского автогиганта. Так, стоимость универсала Lada Largus в Белоруссии составляет 52,2 тыс. белорусских рублей (1,43 млн российских). В России такие автомобили официальные дилеры готовы отдать за 1,66 млн рублей, что на 230 тыс. рублей дороже.

Лифтбэк Lada Granta стоит в соседней стране минимум 33,9 тыс. рублей (928,3 тыс. российских). В России этот автомобиль оценивается минимум в 1,02 млн рублей.

Кому нужна Lada в Белоруссии

По итогам 2023 года общий объем продаж на белорусском рынке новых легковых автомобилей составил 21,6 тыс. единиц.

Российская Lada в прошлом году оказалась там на второй строчке с результатом 2,7 тыс. автомобилей, что на 29% меньше, чем в 2022 году.

Тогда в соседней стране было реализовано почти 3,8 тыс. новых Lada. Самой популярной вазовской моделью в Белоруссии в 2023 году стала Granta, которая разошлась тиражом в 954 экземпляра. Также за год там было продано 754 Lada Vesta, 517 Niva Legend, 240 Largus и 203 Niva Travel.

Конкуренция выше

Белорусский автомобильный рынок в 2024 году показывает значительный рост, и в этих условиях выглядит оправданным предложение низких цен на автомобили, чтобы увеличить свою долю, объясняет «Газете.Ru» директор минской компании «Автоцентр Север» (один из трех дистрибьюторов Lada в Белоруссии) Тимур Валиуллин.

«Я не могу говорить за «АвтоВАЗ», потому что ценообразование на их стороне. Но насколько я понимаю, рынок Белоруссии для «АвтоВАЗа» очень важен. Рынок растущий. После ухода всех брендов он упал и долго держался на низком уровне. В этом году он добавляет чуть ли не в два раза относительно 2023 года», — рассказал Валиуллин.

Для каждого рынка завод имеет возможность устанавливать свои цены, а защита от реэкспорта в Россию заключается в фискальных платежах, в том числе утилизационном сборе, из-за которого ввозить машины обратно невыгодно, добавил он.

«В рамках конкуренции на рынке мы можем регулировать цены. Но если говорить о Lada Largus, которого долго не было, было бы глупо демпинговать, мы торгуем по рекомендованным ценам. Накопленный спрос достаточно высок», — привел пример Валиуллин.

Структура спроса в Белоруссии отличается от российского: например, Granta там популярнее в кузове лифтбэк, а Vesta — в кузове универсал, уточнил он. В России востребованнее седаны у обеих моделей.

По мнению вице-президента «Национального автомобильного союза» (НАС) Антона Шапарина, «АвтоВАЗ» вынужден устанавливать на автомобили Lada в Белоруссии цены ниже, чем в России, из-за высокой конкуренции с подержанными иномарками, которые сравнительно просто привезти в Белоруссию из Европы.

«АвтоВАЗ», пытаясь конкурировать, вынужден снижать цены, потому что соперничать на равных с современными автомобилями, даже подержанными, не может.

В России ситуация другая: здесь «АвтоВАЗ» мерами таможенно-тарифного регулирования стремится сделать рынок герметичным, чтобы не было конкуренции»,

— рассказал Шапарин «Газете.Ru».

Как организация, которая желает стать монополистом, он диктует свои цены, добавил он. Меры регулирования — это и запредельный утилизационный сбор, которого в Белоруссии нет, и отсутствие льгот по растаможке, которые в Белоруссии есть, перечислил он.

«Все вместе дает кумулятивный эффект, в результате которого «АвтоВАЗу» приходится бороться за существование в Белоруссии, а в России бороться за существование приходится уже автомобилистам», — считает Шапарин.

В Белоруссии налоговая система отличается от российской, кроме того, «АвтоВАЗ» может быть заинтересован в расширении своего присутствия на рынке, полагает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«В Белоруссии нет такого жуткого утилизационного сбора, как у нас. Хотя «АвтоВАЗ» сейчас его и не платит, получив отсрочку по постановлению правительства, но когда-нибудь государство его потребует», — отметил Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».

Белорусский рынок для «АвтоВАЗа», наверное, второй по важности после российского, но разница по цене в 300 тыс. рублей все равно велика, уверен он.

Кроме того, «АвтоВАЗ» получает полную компенсацию уплаченного утильсбора с помощью прямых субсидий в рамках промышленного производства на территории РФ.

То есть утилизационный сбор не может влиять на ценообразование.

«Газета.Ru» направила официальному представителю «АвтоВАЗа» вопросы о ценообразовании на автомобили Lada на белорусском рынке и причинах завышения цен для граждан России. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.