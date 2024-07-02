Вице-мэр Москвы рассказала о выпускных вечерах в госпитальных школах столицы

Для 80 старшеклассников, которые обучались в столичных госпитальных школах, прошли выпускные вечера в крупнейших медицинских центрах Москвы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что всего в госпитальных школах столице в этом году проходили обучение 80 одиннадцатиклассников и 182 девятиклассника. Для выпускников была организована праздничная программу с выступлением известных исполнителей и комиков.

Как подчеркнула Ракова, Москва заботится о том, чтобы каждый школьник мог получить качественное образование.

«В госпитальных школах Москвы в рамках проекта «УчимЗнаем» ребята полноценно учатся, не отстают от образовательной программы, а выпускники успешно готовятся к экзаменам. В течение учебного года большинство из них возвращаются в родные школы. Для остальных ежегодно в стационаре мы организуем пункты сдачи экзаменов и праздничные выпускные вечера, знаменующие начало нового жизненного этапа», — сказала она.

По словам заммэра Москвы по вопросам соцразвития, порядка 60 тыс. школьников, находящихся на длительном лечении, проходили обучение в госпитальных школах за 10 лет. Ракова уточнила, за это время 2,5 тыс. старшеклассников прошли в больницах подготовку к госэкзаменам и успешно сдали их.

В свою очередь, амбассадор проекта «Учим.Знаем», телеведущая Екатерина Андреева отметила, что очень благородно быть участником этого проекта. По ее словам, эта программа дает детям шанс на полноценную и гармоничную жизнь.

«Стоит отметить, что подобная инициатива повлияла и на процесс выздоровления — ребята понимают, что они важны, что болезнь — не приговор. Видя заботу и поддержку, они верят в себя. Но еще не менее важная миссия — это быть примером, образцом для подражания», — сказала она.

Напомним, проект «УчимЗнаем» стартовал в 2014 году. Он нацелен на создание полноценной образовательной среды в детских больницах для детей, которые находятся на длительном лечении и в силу этого не могут обучаться в обычных школах.