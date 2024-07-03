Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ливан передал Израилю, что не хочет войны

Глава МИД Ливана заявил, что страна не хочет войны с Израилем

close
100%
Zhang Tianlang/Global Look Press

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб передал главе МИД Израиля Исраэлю Кацу послание, что Бейрут не хочет войны между двумя странами. Об этом сообщила газета Jerusalem Post.

«Мы заинтересованы в мире, мы не хотим войны», — сказал Хабиб в заявлении, переданном через министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, который говорил с Кацем 2 июля. Их разговор был передан газете пресс-секретарем Каца.

Как отмечает Jerusalem Post, у Ливана и Израиля нет дипломатических отношений, поэтому общение между странами часто осуществляется через третьих лиц.

Заявление ливанского МИД было выпущено на фоне сообщений, что Израиль планирует начать на юге Ливана военную операцию после 15 июля. Ее целью станет борьба с шиитской группировкой «Хезболла».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху предотвратить эскалацию конфликта.

Ранее в Иране заявили, что всеми средствами поддержат «Хезболлу» в борьбе с Израилем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами