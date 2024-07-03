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На Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта

Крымский мост временно перекрыли для движения автомобилей

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Alexey Pavlishak/Reuters

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно прекращено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Вечером 2 июля Крымский мост закрыли для движения, а в Севастополе объявили воздушную тревогу.

Затем движение по Крымскому мосту было восстановлено после часового перерыва.

1 июля глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что регион за шесть месяцев 2024 года посетили два миллиона туристов, что на 15% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Ранее на Украине заявили, что ВСУ потеряли интерес к Крымскому мосту.

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