На Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно прекращено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Вечером 2 июля Крымский мост закрыли для движения, а в Севастополе объявили воздушную тревогу.

Затем движение по Крымскому мосту было восстановлено после часового перерыва.

1 июля глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что регион за шесть месяцев 2024 года посетили два миллиона туристов, что на 15% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Ранее на Украине заявили, что ВСУ потеряли интерес к Крымскому мосту.