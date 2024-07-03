Минобороны заявило об уничтожении еще одного танка Abrams

Российские войска уничтожили еще один поставленный Украине американский танк M1 Abrams на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Танк был уничтожен артиллеристами группировки войск ВС РФ «Центр» при помощи высокоточного снаряда «Краснополь». Выстрел по танку был сделан из 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции.

В Минобороны пояснили, что российские военные получили координаты цели от расчета беспилотников, после чего прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и уничтожили танк. После этого они сменили огневую позицию, замаскировали свою машину и укрылись в блиндаже.

30 июня сообщалось, что артиллерист Вооруженных сил России из Башкирии с позывным «Агай» уничтожил танк Abrams украинской армии. На каком направлении была уничтожена боевая машина, не уточняется.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».