Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны заявило об уничтожении еще одного танка Abrams

МО РФ: артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении

close
100%
Global Look Press

Российские войска уничтожили еще один поставленный Украине американский танк M1 Abrams на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Танк был уничтожен артиллеристами группировки войск ВС РФ «Центр» при помощи высокоточного снаряда «Краснополь». Выстрел по танку был сделан из 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции.

В Минобороны пояснили, что российские военные получили координаты цели от расчета беспилотников, после чего прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и уничтожили танк. После этого они сменили огневую позицию, замаскировали свою машину и укрылись в блиндаже.

30 июня сообщалось, что артиллерист Вооруженных сил России из Башкирии с позывным «Агай» уничтожил танк Abrams украинской армии. На каком направлении была уничтожена боевая машина, не уточняется.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами