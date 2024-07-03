«Отдали террориста, чтобы освободить священника»: Лукашенко передал Киеву виновного в подрыве российского А-50 Лукашенко рассказал, почему отдал Киеву обвиняемого в атаке на российский А-50

В Белоруссии освободили украинца, пытавшегося взорвать российский самолет А-50 под Минском. Ему грозила смертная казнь, но в итоге мужчину передали Украине в рамках обмена пленными. Взамен Белоруссия получила митрополита УПЦ, за которого просили лично Путин и патриарх Кирилл. Кроме того, Киев согласился отпустить трех тяжелораненых россиян.

Минск отдал Украине Николая Швеца, который в прошлом году пытался подорвать дронами российский военный самолет А-50 на белорусском аэродроме. Это сделано с согласия президента России Владимира Путина, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко во время выступления в честь Дня независимости республики.

Лукашенко уточнил, что Путин хотел вернуть из украинского плена митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана. Киев предложил Белоруссии обменять его на Швеца.

«Я Путину говорю: «Что будем делать? Ваше решение?» Поэтому мы этого человека отдали в Украину, они нам отдали священника», – резюмировал Лукашенко.

Ионафан принадлежит к Украинской православной церкви (УПЦ), чьих священников массово преследуют на Украине, обвиняя в поддержке России. В августе 2023 года украинские власти приговорили его к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, в том числе за посягательстве на территориальную целостность Украины и «оправдание российское агрессии». По версии следствия, он распространял среди верующих пророссийские листовки и разместил в интернете пророссийскую статью о московском патриархате. Митрополит вину не признал.

В марте 2024-го он перенес инсульт. Об освобождении Ионафана просил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл, РПЦ подчеркивала, что мужчина «остро нуждается в лечении и медицинской реабилитации». После освобождения 75-летнего Ионафана наградили в России орденом преподобного Сергия Радонежского I степени.

«Не только священник»: на Швеца обменяли еще трех российских военных

Лукашенко уточнил, что помимо Ионафана Украина ради диверсанта отпустила троих тяжелораненых россиян. Белорусская сторона приняла их в районе Бреста, а затем в Гомеле передала России.

«Один из известных людей, военных в Украине, сам предложил этих людей и попросил: «Возьмите их, потому что они умрут». Таким образом, удалось спасти жизни троих человек, что, безусловно, важно», – обрисовал ситуацию Лукашенко.

Он добавил, что провести обмен было важнее, чем держать в заключении Швеца, который в белорусской тюрьме «ел бы нашу картошку с салом украинским или белорусским». Президент также отметил, что подобные обмены – это сложная, но обычная процедура.

«Мы люди и должны действовать по-людски… Мы по-человечески подходим и относимся ко всем...

Потому что мы такие люди - славяне. Мы не хотим войн, мы не хотим конфликтов, но если нас зацепят - мы вынуждены отвечать».

Лукашенко добавил, что решил рассказать детали этого «небольшого вопроса» из-за ажиотажа насчет Швеца среди белорусской оппозиции. По словам политика, оппозиционеры распространяют сведения о том, что диверсант сбежал от белорусских властей.

«Я не знаю, свободен, не свободен [Швец]… Наверное, свободен. Родители его, диверсанта, встретили. Все было просто… Никто никуда не сбежал. Честно и откровенно говорю, как это случилось», – указал Лукашенко.

Как пытались уничтожить российский самолет

Инцидент произошел в конце февраля 2023 года на военном аэродроме Мачулищи под Минском. Для атаки использовали два китайских дрона-камикадзе. Утром они залетели на территорию аэродрома и пытались уничтожить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, всего прогремело два взрыва.

Ответственность взяло на себя оппозиционное белорусское объединение BYPOL. Оно выложило в интернет видео с одного из дронов. На записи беспилотник-разведчик беспрепятственно летит над взлетными полосами, где стоят самолеты. Людей вокруг не видно, БПЛА кружит над А-50, садится на него, затем взлетает и улетает. Взрыва на видео нет.

Лукашенко после случившегося объявил, что нападение было неудачным, и А-50 не пострадал кроме «царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности». Однако самолет в итоге забрали из Белоруссии на ремонт.

«Мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой. Так и произошло», – уточнил президент.

Подрывник с позывным «Гаспар»

Швеца задержали в марте 2023 года в Белоруссии. Правоохранители также нашли место, откуда он запускал дроны, и где бросил «пульты управления, интерактивные очки и ретранслятор». Белорусские власти обвинили в произошедшем украинские спецслужбы.

«Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях», – описывал подрывника Лукашенко.

Как передавали белорусские СМИ, у Швеца был позывной «Гаспар». Сам он после задержания рассказал, что украинские кураторы его предали и не вытащили из Белоруссии после атаки, как обещали.

«Получается, мой куратор врал мне в лицо. Они изначально знали, что никакой эвакуации не будет», – признался Швец.

Белорусская сторона также публиковала видео с допросом мужчины после задержания. На нем он сидит в помещении без футболки с руками за спиной и говорит, что «подорвал самолет» в Мачулищи по заданию СБУ. По факту нападения на российский самолет в Белоруссии завело дело об организованном терроризме. В качестве максимального наказания по этой статье в республике предусмотрена смертная казнь.