Украина отвергла план Орбана о переговорах с Россией Жовква: Зеленский выслушал Орбана, но не поддержал его идею о прекращении огня

Премьер Венгрии Орбан первый раз за почти десять лет посетил Украину. Будапешт назвал главной целью его визита прекращение боевых действий в Европе. Политик пытался лично уговорить Зеленского прекратить огонь по всей линии фронта и сделать это даже до начала каких-то переговоров с Россией. Однако Киев выступил резко против, считая, что передышка укрепит Россию и позволит Москве победить. Подобности — в материале «Газеты.Ru».

«Сначала прекратите огонь»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил украинского лидера Владимира Зеленского остановить боевые действия на Украине, чтобы приблизить мирные переговоры. Об этом премьер сообщил на пресс-конференции с Зеленским после их встречи в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«[Мирные инициативы] требуют много времени. Правила международной дипломатии очень это усложняют. Я попросил президента Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сначала прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире»,

– заявил Орбан.

Он подчеркнул, что прекращение конфликта на Украине – важный вопрос для всей Европы, на чью безопасность серьезно влияет происходящее.

Что Зеленский ответил Орбану в личном разговоре на его идею о прекращении огня, неизвестно. Премьер только указал, что благодарен президенту за его «откровенное мнение» на этот счет, и что в Европе высоко ценят «все инициативы Зеленского» по достижению мира. Сам украинский президент в своем выступлении на пресс-конференции не коснулся этого момента, но упомянул, что Венгрия поддержала предложения Украины на конференции в Швейцарии. Участники той встречи, в частности, призвали стороны освободить пленных путем обмена «всех на всех» и вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины.

«Венгрия... поддержала коммюнике саммита, и это говорит о ее готовности быть эффективной ради возвращения реальной долговременной безопасности», – сообщил Зеленский на пресс-конференции с Орбаном.

Киев неоднократно отрицал идею о прекращении огня для переговоров. Ранее Зеленский утверждал, что это лишь усилит Россию, позволив ей накопить силы, а потом «переехать Украину».

«Пауза на поле боя на территории Украины — это не пауза в войне.

Это не говорит о том, что это прекращение войны, и это не ведет к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то еще».

После сегодняшнего выступления Орбана, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква указал, что прекращение огня нельзя рассматривать «в отрыве» от других вопросов. Сперва надо составить план урегулирования, собрать второй «мирный саммит», передать предложения России, перечислил чиновник.

«Он [Орбан] высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий. Президент выслушал собеседника, однако в ответ изложил свою позицию. Позиция Украины довольно четкая, понятная и известная», – резюмировал Жовква.

В вопросе завершения конфликта Киев публично придерживается «формулы мира», которую еще в 2022 году выдвинул Зеленский. Среди прочего она включает полный вывод российских войск и «восстановление территориальной целостности Украины».

О чем Орбан договорился с Зеленским

Орбан прибыл в Киев 2 июля впервые с 2015 года. Свою поездку премьер связал с тем, что 1 июля Венгрия стала председателем Совета Евросоюза. Пресс-служба премьера назвала самой важной темой визита обсуждение мирного урегулирования, но кроме того на повестке стояли венгерско-украинские двусторонние отношения. В результате переговоров участники договорились работать над соглашением между странами.

«[Будущий договор] будет регулировать все наши отношения, которые будут основаны на зеркальном подходе… и позволят нашим народам пользоваться всеми благами единства в Европе», – сообщил журналистам после встречи Зеленский.

Орбан со своей стороны отметил, что его встреча с Зеленским «давно назрела». Он считает, что странам надо урегулировать много разных вопросов, и среди прочего пообещал поддержать модернизацию украинской экономики.

«Мы пытается закрыть все предыдущие споры и сосредоточить внимание на будущем. Мы желаем наладить отношения. <...>

Желаю всего наилучшего Украине, и во время председательства Венгрии мы будем помогать вам всем, чем сможем», – подчеркнул Орбан.

Как указал Зеленский, самые «принципиальные» моменты в отношениях Венгрии с Украиной, это торговля, а также энергетический вопрос.

Ранее между Будапештом и Киевом были серьезные разногласия из-за того, что Венгрия продолжает покупать у России нефть и газ, а также отказывается делится своим вооружением с ВСУ, финансировать их или тренировать у себя украинских военных. Венгерские власти объясняли все это тем, что прежде всего думают об интересах собственного государства и не хотят эскалации ситуации.

«Чем больше оружия будет отправлено туда, тем дольше будет идти война, тем больше людей погибнет, тем больше риск разрушений и дальнейшего распространения военных действий», – заявлял венгерский МИД (цитата по ТАСС).

Проблемы венгров на Украине

Венгерское меньшинство, мадьяры в большом количестве проживают в украинском Закарпатье, и это еще один больной вопрос в отношениях государств. Сейчас Орбан заявил, что в ситуации наметился прогресс.

«Мы надеемся на то, что и здесь будут решены вопросы. Я вижу хорошие шансы на это», – сказал премьер.

При этом он отметил, что и в Венгрии теперь оказалось значимое число украинцев, бежавших от военных действий. В этой связи властям пришлось столкнуться с «рядом вопросов», указал политик. Орбан добавил, что Венгрия должна заботиться о беженцах, обеспечить им не только безопасность, но и работу.

Ранее Будапешт обвинял украинские власти в «зверствах», «систематической травле» против закарпатских венгров и требовал восстановить их национальные права. Венгрию возмущало то, что в регионе не давали вывешивать венгерские флаги и срывали таблички на венгерском языке. Кроме того, на Украине в целом постепенно вводил правила повсеместного использования только украинского языка, несмотря на большое количество говорящих на других языках, в том числе русском и венгерском.

«Украина ущемляет все без исключения национальные меньшинства. И нам уже неинтересно, из-за русских мы попали под раздачу или просто по глупости властей»,

– говорил еще до СВО будапештский политолог Габор Штир (цитата по РИА Новости).

С началом боевых действий масла в огонь подлила принудительная мобилизация на Украине. В Будапеште подчеркивали, что в ВСУ массово забирают мадьяр, порой «весьма грубыми способами».

«Из венгров в Закарпатье очень многих мобилизовали в украинскую армию… Многие из них, к сожалению, погибают», – рассказывал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Украина отрицает, что как-либо притесняет свои меньшинства. МИД государства называл все обвинения со стороны Венгрии надуманными и политизированными.

«Никакого притеснения венгерской общины на Украине никогда не было. Наоборот, в отношении венгров была так называемая положительная дискриминация. К нам относились с пониманием из-за того, что мы не так хорошо знаем украинский язык», – утверждал проукраинский закарпатский общественник Тибор Томпа.

В то же время Томпа признавал, что в Закарпатье есть около 25% «твердолобых венгров», которые говорят только на венгерском, не интегрированы в украинское общество и не поддерживают ВСУ.