Президент Финляндии призвал ЕС перейти к экономике военного времени

Странам Евросоюза необходимо перейти к «экономике военного времени», объединив государственные заказы на боеприпасы и вооружение. Такое мнение выразил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Bloomberg.

По словам Стубба, подобные действия обеспечат европейской оборонной промышленности долгосрочную перспективу.

Помимо этого, президент Финляндии призвал Европейский инвестиционный банк, где он ранее был вице-президентом, начать более «оптимистично» финансировать военную промышленность и выйти в этом вопросе за собственные «красные линии».

1 июня известный инвестор из США Джим Роджерс заявил, что военная и финансовая помощь Украине в конфликте с Россией тормозит экономическое развитие европейских стран и может привести к развалу Евросоюза. По мнению Роджерса, проблемы ЕС могут привести к желанию стран, входящих в объединение, выйти из него, последовав примеру Великобритании.

Ранее Путин заявил, что РФ может рассчитывать только на собственную боевую технику.