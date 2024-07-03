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Правые партии в Европарламенте создают фракцию для нормализации отношений с РФ

Политик Тороцкаи: правые партии создают в Европарламенте пророссийскую фракцию

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IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Прошедшие в Европарламент правые партии интенсивно работают над созданием новой фракции, чья деятельность будет направлена против нынешней политики ЕС, включая антироссийские санкции. Об этом заявил председатель венгерской правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи, сообщает РИА Новости.

По его словам, помимо «Нашей Родины» в коалицию могут войти немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), болгарская партия «Возрождение» и другие союзники.

Тороцкаи заявил, что политика нынешнего руководства ЕС, в том числе введение санкций против России, имеет для Европы катастрофические последствия.

«Мы, конечно, выступим против этой политики», — отметил он.

23 июня стало известно, что немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена основать фракцию «Суверенитисты» в Европарламенте. Она будет выступать за нормализацию отношений с Россией и избавление от гегемонии ЕС. Для создания фракции нужно минимум 23 депутата из семи государств ЕС.

Ранее суд в Баварии разрешил контрразведке ФРГ следить за деятельностью партии «Альтернатива для Германии».

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