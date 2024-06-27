Иван Купала — что это за праздник и когда он отмечается? История и традиции Праздник Ивана Купалы: как он появился, когда отмечается и какие традиции с ним связаны

Иван Купала — древний языческий праздник, традиции которого живы по сей день. Раньше его отмечали в день летнего солнцестояния, с приходом христианства на Русь церковь попыталась заместить его Рождеством Иоанна Предтечи, однако языческие традиции оказались слишком сильны. В ночь на Ивана Купалу и сегодня жгут костры и пытаются найти волшебный цветок папоротника. Как возник этот праздник, какие традиции и обычаи с ним связаны — в материале «Газеты.Ru».

Какого числа празднуют Ивана Купалу

Праздник Ивана Купалы выпадает всегда на одну и ту же дату — 7 июля. В 2024 году этот день будут отмечать в воскресенье.

Начинать праздновать можно уже накануне, сразу после захода солнца 6 июля. Обычно веселые гулянья продолжаются всю ночь — от заката до рассвета.

История праздника

Иван Купала — языческий праздник, который дошел до наших дней. Славянские народы в день летнего солнцестояния почитали божество по имени Купала, которое ассоциировалась с плодородием и цветением. Имя собственное идола связано с основными ритуалами этого дня: язычники купались в водоемах и парились в банях, очищая себя от грехов и несчастий.

В славянской мифологии Иван Купала предстает как могучий молодой богатырь, обладающий сверхъестественными способностями. Его изображали как красивого юношу с венком из желтых купальниц цветов семейства лютиковых на голове.

Праздник Иван Купала, известный также как Купайла, с древних времен был у славян событием, посвященным солнцу, пику жары и середине лета. Кроме того, в этот день славяне благодарили богов за их щедрость и просили послать хороший урожай в грядущем сезоне, рассказала «Газете.Ru» филолог, преподаватель Дипломатической академии МИД России Елена Шуванникова.

Смысл праздника — возрождение. День Ивана Купала — это день обновления и возрождения природы, символ силы и жизненной энергии. Во-вторых, это очищение, отсюда и связь с прыжками через огонь, а вода — избавление от всего негативного и лишнего, что накопилось. Также это — подготовка к новым начинаниям. Елена Шуванникова Филолог, преподаватель Дипломатической академии МИД России

Считалось, что в этот период особенно активны лешие, русалки, водяные и домовые, но их активность, в отличие от других дней года, не направлена против людей. Вода и огонь обретали магическую силу, а где-то глубоко в лесах далеко от людских глаз распускался волшебный папоротник.

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Имя Иван стало частью названия праздника не сразу, а лишь после Крещения Руси в 988 году. Христианские проповедники старались подменить языческий обычай церковным — празднованием Рождества Иоанна Крестителя. Но народные традиции оказались слишком сильны, и христианская составляющая закрепилась в первую очередь в названии — день и стали называть Иваном Купалой.

«Христианство переосмыслило языческие традиции в своем русле, в духе своей идеологии. Огонь стал символизировать божественный свет, а вода — очищение и крещение. В праздник в целом стали отмечать рождение великого пророка Иоанна Крестителя», — сказала Шуванникова.

Праздник Ивана Купалы оставил свой отпечаток и на славянском фольклоре, добавила филолог. До сих пор существует множество песен, сказок, пословиц, поговорок, посвященных этому дню. В искусстве также есть свой след: празднования в честь Ивана Купалы часто становятся темой для художественных произведений, музыки, литературы, кино. Это пример того, как языческие традиции могут вписываться в христианскую культуру.

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Традиции и обряды на Ивана Купалу

Большая часть связанных с праздником языческих традиций известна и по сей день. Некоторые до сих пор утверждают, что в ночь на Ивана Купалу стихии обладают особой магической силой, а энергия природы выходит на другой уровень. У кого-то утро в этот день начинается с омовения утренней росой, которая, как считается, дарует молодость и привлекательность. В Древней Руси действовали особые правила, по которым проходил день.

Прыжки через костер

В ночь на Ивана Купалу огонь считался очищающим, славяне говорили, что пламя способно изгнать нечистую силу. Костры горели всю ночь, а разводить их разрешалось только при помощи трения. Люди верили, что тот, кто перепрыгнет через костер выше всех, станет самым счастливым в течение года. Влюбленные пары прыгали через огонь вместе, и если они не отпускали руки, это предвещало крепкий и счастливый брак.

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Купание в водоемах для очищения

Водные процедуры в день Ивана Купалы — неотъемлемая часть праздника, о чем говорит само название. По древним поверьям, вода в озерах и реках в этот день получала исцеляющие свойства и вбирала чудодейственную мощь природы. Считалось, что купание до захода солнца восстанавливало здоровье, а обитающие в реках и озерах русалки и другая нечисть не угрожали людям.

Венки и короны из цветов

Славяне изготавливали венки заранее, чтобы в ночь праздника бросить их в костер или отнести на кладбище. Венки также использовались для гаданий. Например, в Полесье девушки выбирали самую красивую среди них, раздевали ее и вели в лес, где она раздавала венки своим незамужним подругам. Судьба будущего брака девушек определялась состоянием венка, который случайным образом попадал от дарительницы: свежий венок предвещал счастливый брак, увядший или сухой — несчастливый.

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Колдовство, гадания и приметы

Гадание на венках. В этот день девушки плели венки из трав и цветов, а на ночь оставляли их под открытым небом. Утром они проверяли состояние своих творений: свежие и красивые венки сулили счастье, а увядшие предвещали трудности.

Гадание на огне. В момент, когда костер горел ярче всего, люди бросали в него различные предметы, например, сухие листья. В зависимости от направления, в котором уносило пепел, делали предсказания о будущем. Знаки судьбы пытались разглядеть в форме и цвете пламени, а также в его высоте и движении.

Гадание на цветках. Девушки собирали цветы и бросали их в воду. Если бутон оставался на поверхности, это считалось хорошим предзнаменованием, а если тонул — к неудаче.

Гадание с помощью трав. Перед сном травы, собранные в ночь Ивана Купалы, клали под подушку. Славяне верили, что во сне им явятся святые или духи, которые дадут ответы на волнующие вопросы.

Защита от нечистой силы

Для защиты от злых духов и различных мистических созданий существовали специальные обряды: по периметру двора втыкали осиновые колья, вешали на ворота крапиву и рваные мужские штаны, рассыпали перед входом в дом цветы конопли, бегали с горящими головешками в руках.

Поиски цветущего папоротника

Одна из самых популярных традиций на Ивана Купалу связана с цветущим папоротником, который якобы распускался только в одну ночь в году — с 6 на 7 июля. Верования гласили, что тот, кто найдет этот цветок, сможет увидеть будущее, понять язык животных, научится быть невидимым и станет богатым. Однако цветка папоротника в природе в принципе не существует. Люди считали, что другие растения в эту ночь также обретали особую целебную силу, поэтому на Ивана Купалу заготавливали банные веники на холодный сезон.

Изготовление купальского дерева

Купальское дерево становилось центром торжества и символом плодородия. Обычно это была береза, клен или яблоня, которые украшали яркими венками и лентами. Девушки водили хороводы вокруг символа праздника и защищали его, а юноши пытались украсть украшения или же само дерево, изображая темные силы. В конце ночи дерево сжигали.

Ритуальные шалости в честь праздника

Одной из самых необычных традиций восточных славян были ритуальные бесчинства. Молодежь пачкала соседям окна, воровала дрова, запирала ворота и двери снаружи, переворачивала лодки, а некоторые даже угоняли лошадей. По одной из версий, эти действия несли в себе сакральный смысл: таким образом молодые люди защищали односельчан от нечистой силы.

Конечно, было и народное гуляние, которое включало в себя песни, танцы, хороводы. Особо почитались именно хороводы. Хороводная традиция была как определенная практика привлечения и запуска новой энергии плодородия и изобилия. Сейчас эти элементы тоже сохранились. Кое-где возобновляются хороводные традиции. Елена Шуванникова Филолог, преподаватель Дипломатической академии МИД России

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Церковный праздник на Ивана Купалу

В православии на 7 июля, когда отмечается Иван Купала, приходится Рождество Иоанна Предтечи. Этот один из великих церковных праздников, наряду с Покровом Пресвятой Богородицы и Обрезанием Господнем. Этот день всегда приходится на Петров пост.

Отдельные христианские общины начали отмечать Рождество Иоанна Предтечи в III веке. Однако в церковный календарь праздник попал значительно позже — предположительно в XI веке (именно тогда появились первые иконы, посвященные этому событию).

Согласно Новому Завету, святые Захария и Елисавета — родители Иоанна — долго не могли стать родителями и вплоть до преклонного возраста Господь не даровал им дитя. Однажды архангел Гавриил явился к Захарии с чудесной новостью, сообщив о предстоящем рождении сына. Мужчина сначала не поверил, за что в наказание потерял дар речи. Навык говорения вернулся к нему только после рождения ребенка. Мальчик, названный Иоанном, стал пророком, который предрек приход Спасителя и подготовил народ к его проповеди, за что получил прозвание Предтеча.

«И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас», — гласит Библия.

Так как Рождество Иоанна Предтечи празднуется в период православного поста, в этот день не рекомендуется устраивать шумные пиршества и употреблять алкоголь. В ночь с 6 на 7 июля в церквях проходит всенощное бдение, во время которого христиане молятся о вразумлении грешников и просят Бога увидеть и простить собственные грехи. После богослужения принято собираться всей семьей за столом. Важно избегать конфликтов и ссор, чтобы сохранить мир и благополучие.