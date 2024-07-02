«Остатки былой роскоши». У Невзоровых изъяли землю, дом и машину

Супругов Невзоровых признали экстремистским объединением. Это позволило суду конфисковать у пары все имущество в пользу государства. Сам журналист утверждал, что ему плевать на «остатки былой роскоши», а в Россию его ничего не тянет, ведь там остались одни «монстры и предатели». Александр Невзоров* известен как один из самых ярых российских сторонников Вооруженных сил Украины, после начала конфликта он перебрался жить в Израиль.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) и его жену Лидию экстремистским объединением, сообщила глава пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Это первый случай, когда таким объединением в России признают семью. В связи с этим решением у супругов отберут имущество.

«Суд сказал следующее: …. обратить в доход государства три земельных участка, здание на участке, жилой дом, транспортное средство «Хендай» и 25% долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект-Новые ресурсы», – уточнила Лебедева.

К реализации приступят немедленно, не дожидаясь обжалования (первым делом власти получат необходимый для конфискации исполнительный лист). Сторона Невзоровых тем временем передала, что собирается оспаривать решение.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявил, что у Невзорова давно надо было отобрать все источники дохода в России.

«Он сбежал из страны и оттуда устроил информационную войну, атаку против нашего государства. С первого дня говорю, что нужно было моментально, молниеносно ликвидировать все каналы его заработков на территории России. Которые он десятилетиями здесь собирал»,

– высказался депутат.

Соответствующий иск против Невзоровых в мае подала прокуратура Петербурга «в защиту интересов РФ и неопределенного круга лиц». Она просила запретить деятельность «объединения» и забрать у пары имущество, «используемое для осуществления экстремистской деятельности». Лебедева отмечала, что суд рассматривает дело в закрытом режиме, поэтому она не может раскрыть все подробности.

«Россия меня предала»

Публицист 2 июля прокомментировал решение суда фразой о дорогой цене свободы. Невзоров подчеркнул, что за нее можно все отдать.

«Все что еще связывало меня (материально) с Россией — «конфисковано в пользу государства». Впрочем, я не первый, кого Россия предала и обворовала. И не последний», — заявил журналист в своем Telegram-канале.

Он утверждает, что формальным поводом для иска стала «донос-экспертиза» проректора СПбГУ Анастасии Ярмош. Кроме того, суд учел то, что Невзоров подарил ВСУ две реанимационные машины.

Публицист добавил, что, якобы, ему два месяца неофициально предлагали сохранить имущество, если он изменит свою публичную позицию насчет военных действий на Украине. Невзоров назвал это шантажом и сообщил, что тот же выбор ждет остальную «антивоенную эмиграцию».

Адвокат Невзорова Алексей Прянишников (признан в РФ иностранным агентом) считает, что суд поступил незаконно. Приговор опирается на закон «О противодействии экстремистской деятельности», по которому экстремистскими могут признаваться объединения с «едиными признаками», типа общей системы управления или устава.

«То, что сейчас этот закон был применен к семейной паре, говорит о том, что закон был применен неверно», – резюмировал юрист.

Защитник отмечал, что у Невзоровых в России ничего нет, кроме трех земельных участков. Прежде, в мае 2023-го прокуратура требовала изъять два из них (в поселке Лисий Нос на берегу Финского залива) по другой причине – из-за нарушений правил собственности.

«Меня вообще никакие имущественные вопросы не интересуют и не волнуют. Россия меня предала и обворовала, ничего общего с ней я иметь и не хочу; а на остатки былой роскоши – я давно махнул рукой»,

– комментировал претензии прокуратуры Невзоров.

Что Невзоров говорил о России и Украине

Журналист уехал из России после начала полномасштабного конфликта на Украине, последовательно и резко выступает против российской власти и поддерживает Киев. Только за сегодня в его канале можно найти посты, где Невзоров называет Москву «столицей орков», обещает России «предсмертные мучения», а всем россиянам предлагает «до дна испить чашу диктатуры». Он также утверждал, что русские отличаются мстительностью, злобностью и другими негативными качествами. При этом в одном из своих интервью Невзоров отмечал, что у него «сердце кровью ни по какому вопросу вообще не обливается», и ему не бывает за что-то стыдно.

В апреле 2022 года Невзорова признали иноагентом, в мае того же года на журналиста завели дело за публикацию фейков о российской армии. По этому обвинению его заочно приговорили к восьми годам лишения свободы и объявили в розыск. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал сайт Невзорова.

Весной 2022-го журналист допускал, что может вернуться на родину.

«Я сейчас как бы в некоторых сомнениях и колебаниях, но у меня всегда было плохо с благоразумием, поэтому я все-таки, вероятно, вернусь в Россию», – говорил он.

Однако позже Невзоров заявил, что его абсолютно не тянет домой. Он пояснил, что теперь всех россиян видит как «монстров либо предателей». «Надежды на бунт в России у меня нет, у меня есть надежда только на ВСУ», – подытожил Невзоров.

Жена Невзорова уточняла, что пара живет в Израиле. По оценкам экспертов, это надежно защищает их от российского правосудия.

«Как показывает практика, Израиль неохотно выдает России тех лиц, которых она разыскивает», – говорил «Ленте.ру» адвокат по международным делам юридической фирмы «Скрябин и партнеры» Денис Скрябин.