Байден пояснил причины провала на теледебатах с Трампом

Президент США Джо Байден рассказал о причинах своей неудачи на предвыборных теледебатах со своим соперником Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает ТАСС.

По словам Байдена, незадолго до теледебатов он «решил несколько раз попутешествовать по миру». После чего «не послушал своих помощников и чуть не уснул на сцене».

Президент США охарактеризовал свое решение о поездках как «не очень умное» и отметил, что, несмотря на провал, его выступление на теледебатах было «критически важным» для победы на выборах.

3 июля газета The New York Times выпустила статью с выражением обеспокоенности состоянием здоровья президента Джо Байдена. В публикации отмечалось, что в предшествующие теледебатам недели Байден дважды пересекал Атлантику для встреч с иностранными лидерами и неоднократно участвовал в мероприятиях по сбору средств на избирательную кампанию. Это не лучшим образом сказалось на его самочувствии, что отмечали работавшие с ним люди.

Ранее сообщалось, что Байден не снимется с выборов, несмотря на неудачу на дебатах с Трампом.