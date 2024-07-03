В России позволят раскрывать врачебную тайну педофилов без их согласия

Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила законопроект министерства юстиции, в соответствии с которым для контроля за применением принудительных медицинских мер в отношении педофилов медики будут предоставлять уголовно-исполнительным инспекциям ФСИН сведения, составляющие врачебную тайну. Об этом, ссылаясь на близкий к комиссии источник, сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что получение уголовно-исполнительной инспекцией в медицинских организациях соответствующей информации в целях контроля за применением принудительных мер медицинского характера в отношении педофилов без их согласия в настоящее время невозможно.

В связи с этим предлагается внести изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан» и Уголовно-исполнительный кодекс России.

В 2023 году на учете во ФСИН состояло 55 лиц, которые были осуждены за совершение в возрасте старше 18 лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающие расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости. Из них 27 человек подвергаются принудительным мерам медицинского характера.

До этого сообщалось, что высокопоставленного сотрудника МЧС заподозрили в педофилии.

Ранее суд в Латвии отправил в тюрьму на 10 лет 83-летнего священника-педофила.