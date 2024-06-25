Не хотят и не платят: как граждане копят долги за коммуналку

С июля ожидается традиционное повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги. Эксперты рынка говорят, что это повлечет и рост долгов населения. Чиновники уже ищут, где бы подстелить соломку: анонсируют отмену комиссий при внесении платежей за свет, газ, воду и прочие блага цивилизации. В Госдуму внесен законопроект о предельной доле расходов россиян на оплату ЖКУ. Говорят и о новых льготах. Но точно ли рост задолженности населения за коммуналку обусловлен социально-экономическими причинами? Всегда ли должник — это человек в трудной жизненной ситуации?

Прежде всего, интересно разобраться с объемом и структурой общего долга. Так, зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева сообщила, что долг достиг 1,5 трлн рублей. При этом 800 млрд — это долги населения, а еще 700 млрд — управляющих компаний. Тут, конечно, много вопросов по второй части. Что это за недоимка? Это выходит, люди платят, а поставщики услуг прикарманивают? И им за это ничего? То есть даже юрлиц никак не приструнить? Удивительная ситуация.

800 млрд долга, накопленного обывателями, — тоже сумма впечатляющая. Это больше 5 тыс. рублей на каждого россиянина, включая грудных младенцев. Да что грудных — еще не рожденных, ведь численность населения я округлила до 150 млн. Это откуда такие цифры? И как они соотносятся с признанием члена комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты РФ Константина Крохина в том, что подавляющая часть россиян (95-98%) платит по счетам «с высокой степенью дисциплины»? Но вот как-то соотносятся.

В ФСПП еще, например, уточняют, что в абсолютном выражении число злостных неплательщиков в сфере ЖКХ достигло почти 8 млн. Соответственно, на каждого из них приходится около ста тысяч долга.

Невероятно. Хотя…

close 100% «Позорный список» одного из домов в Химках на 76 квартир «Газета.Ru»

В подъезде моего дома время от времени появляются позорные списки неплательщиков. Их срывают, понятно. Но они появляются снова. Вот недавно был перечень тех, кто не доплатил за газ. Одному из моих соседей удалось накопить долг почти в 20 тысяч рублей, другому — более 10 тысяч. Только за газ, повторюсь. Я, например, плачу за него около трехсот рублей в месяц, и у меня большая семья. Сколько мне нужно времени, чтобы догнать и перегнать своих беспечных соседей? Больше 5,5 лет. Серьезно? Можно так долго игнорировать коммунальщиков и жить припеваючи? И даже газ не отключат? Просто сделают последнее китайское предупреждение на стене подъезда?

Может, должники потому и не платят? Потому что могут?

Вот говорят, нужна социальная поддержка. Доля расходов на ЖКХ для граждан не должна превышать 15% от их доходов, а для пенсионеров, многодетных семей и прочих представителей незащищенных слоев и вовсе 10%. И я согласна. Конечно, выкручивать руки нельзя. Конечно, ситуации, когда коммуналка съедает половину пенсии, — дикость. Но разве пенсионеры чаще всего у нас оказываются злостными неплательщиками? Или, может быть, молодые матери? Да как бы не так! Эти-то как раз самые ответственные.

Зато периодически проскакивают любопытные новости. То выясняется, что 24% злостных неплательщиков за услуги ЖКХ в Москве имеют в собственности два и более жилых помещения. То в газетах пишут, как у кого-то за коммунальные долги отбирают авто. То мы узнаем, что за ЖКУ особенно часто забывают платить владельцы инвестиционных квартир. Правда и асоциальных личностей, алкоголиков, наркоманов, традиционно много среди злостных неплательщиков. Но ведь таким и льготы едва ли помогут.

А еще есть «идейные». Борцы с клятыми капиталистами. Таких особенно много появилось, когда ввели взносы за капремонт. Собственно, многие именно этот новый сбор и стали саботировать. Я встречала таких, когда искала для покупки квартиру. У некоторых долг по этой части измерялся десятками тысяч. На вопрос, намерены ли хозяева погасить его перед продажей, они со всей откровенностью отвечали, что даже не думают. «Что же, — уточняла я, — мне самой платить?» «Да зачем же? — удивлялись продавцы. — Зачем кормить этих жуликов? Наше дело правое. Мы добьемся, чтоб эти взносы отменили!»

Знаете, ситуация неплатежей в ЖКХ чем-то похожа на проблему воровства в магазинах. Что чаще всего воруют в супермаркетах? Дорогие сыры и колбасы, кофе, алкоголь и морепродукты. Не хлеб, не молоко, не крупы. А кто чаще всего ворует? В 78% случаев это мужчины 18-35 лет, то есть трудоспособные граждане, в самом рассвете сил, так сказать. Подростки еще промышляют. Чаще всего ради острых ощущений или на спор. Среди тех и других тоже полно граждан «с философией», протестующих то против монополии сетей, то против общества потребления. Протестуют, потребляя, да. Ну а чего? Если этакие «убеждения» пламенным революционерам почти ничего не стоят. Кража до 2500 рублей грозит всего лишь мелким штрафом. Да и то если поймают.

А в сфере ЖКХ еще проще. Вместо смешных штрафов еще более смешные пени.

Уголовной ответственности, как в случае, например, с крупными кражами в магазинах (если воришка стянул не кружок камамбера, а селективный парфюм) не предусмотрено вовсе. Свет, газ, воду отключают в совсем уж исключительных случаях. Хотя закон вполне позволяет лишить должника привычного комфорта уже при трехмесячной задолженности, при условии, что отключение не приведет к повреждению общедомового имущества, поставщики не спешат наказывать своих нерадивых клиентов. Поэтому некоторые не платят годами, кому-то даже везет перешагнуть порог исковой давности. А долги, образовавшиеся три-четыре-пять лет назад, и вовсе можно списать. В очередной раз за ушлых собственников заплатят законопослушные граждане — управляющие компании как-нибудь раскидают ущерб на всех. Красота же!

В общем, говорить в таких условиях о каком-то росте сознательности потребителей в сфере ЖКХ не приходится. Если кто-то не хочет платить по счетам, а его и не заставляют, то он платить и не будет. Логично же.

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