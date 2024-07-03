Суд обязал СКР частично прекратить преследование обвиняемого в похищении Авраама Руссо

Басманный районный суд Москвы вынес решение, обязывающее Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России частично прекратить уголовное преследование в отношении Тархана Эльдукаева, бывшего борца-вольника и одного из партнеров экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Об этом пишет издание «Коммерсантъ»

Эльдукаева ранее обвиняли в похищении певца Авраама Руссо и попытке его убийства. Защита доказала в суде, что сроки давности по обвинению в похищении истекли еще в 2019 году, что послужило основанием для прекращения дела в этой части по ходатайству Генпрокуратуры.

Судья Евгения Николаева удовлетворила требование защиты Эльдукаева, отметив, что преследование по данному эпизоду должно быть прекращено из-за истечения срока давности.

Представители следствия обязаны устранить нарушение и прекратить уголовное дело в отношении Эльдукаева.

В настоящее время защита продолжает бороться с обвинениями по другим эпизодам дела, включая покушение на певца в 2006 году, также истекшего по срокам давности.

До этого за похищение певца были осуждены несколько лиц, однако они были освобождены из-за истечения срока давности. Следствие также связывает господина Исмаилова с другими серьезными преступлениями, включая убийство и покушение на членов горско-еврейской общины Москвы.

До этого сообщалось, что обвиняемого в похищении и попытке убийства Авраама Руссо нашли через 17 лет.

Ранее СМИ написали, что Авраама Руссо могут отправить на исправительные работы за игнорирование штрафов.