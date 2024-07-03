В Дагестане подтвердили возможный локальный запрет на ношение никаба

Заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов подтвердил предстоящий локальный и временный запрет на ношение никаба, обусловленный соображениями безопасности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Салимов отметил, что «все с огромным нетерпением ждали фетву» по этому вопросу, но в результате неправильно прочли и истолковали опубликованный текст.

«Хочу отметить, что в дальнейшем отделом фетв будут приведены примеры случаев запрета на ношение никаба, прописанных в шариате», — пояснил он.

Заместитель муфтия Дагестана добавил, что «согласно именно этой информации будет вынесено итоговое решение Муфтията РД о локальном запрете на ношение никаба».

2 июля стало известно, что муфтият Дагестана не обнаружил достаточных оснований для всеобщего запрета никаба. При этом в определенных ситуациях из соображений безопасности в республике может быть введен локальный запрет на ношение никаба. Однако подобный запрет должен быть продиктован только внешними факторами и носить временный характер.

Ранее в Госдуме обозначили условие для запрета никабов в России.