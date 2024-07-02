Аэростаты, блики и таинственные треугольники: что люди принимают за НЛО

Если вы когда-нибудь заметите в небе странный светящийся объект — не стоит паниковать и записываться на прием к психиатру. НЛО регулярно наблюдают здоровые и нормальные люди, а в некоторых случаях даже снимают его на видео. «Газета.Ru» подобрала несколько примеров таких кадров и предложила, чем появление таких НЛО можно объяснить, а также поговорила с одним из российских ученых, чье хобби — распознавать неопознанные летающие объекты, присланные россиянами на почту.

Тайна в небе

В течение XX века многие люди считали новости об НЛО газетными выдумками и фантазиями нездоровых людей. Тем удивительнее, что в наши дни, когда у каждого есть телефон с камерой, количество сообщений о них не уменьшилось, зато рассказ зачастую стал подкрепляться фото- и видео доказательствами. Часть подобных кадров получена в результате монтажа, но в некоторых случаях сомнений в подлинности нет ни у ученых, ни у независимых экспертов, ни у военных.

Необходимо уточнить, что речь ни в коем случае не идет о контактах с инопланетянами. Изначально понятие НЛО никак не было связано с «летающими тарелками» и обозначало любой объект в небе, который наблюдатель не может связать с чем-то знакомым. Лишь потом за этой аббревиатурой закрепилась ассоциация с вымыслом о «зеленых человечках», и потому в наши дни американские власти иногда заменяют ее понятием «неиндентифицированный воздушный феномен» (Unidentified Aerial Phenomena).

Некоторые видео с НЛО были сняты военными с помощью встроенных (или подвесных) камер самолетов и дронов. Например, в 2020 году Минобороны США подтвердило подлинность выложенных в интернет видео, снятых с помощью инфракрасных камер прицельных контейнеров истребителей F/A-18. На них видно движущийся теплый объект, по форме напоминающий диск. Установленная на гиростабилизированной платформе камера взяла цель на автосопровождение, но, несмотря на длительное нахождение в фокусе, никаких деталей на диске разглядеть невозможно. На фоне слышны удивленные возгласы пилотов, которые пытаются определить, что это и с какой скоростью движется. В конце объект внезапно ускоряется настолько, что срывает автосопровождение камеры и пропадает из виду.

Многие эксперты склоняются к тому, что камера захватила виртуальный объект: блик, порожденный дефектом инфракрасной оптики. В пользу этого говорит и отсутствие всяких следов работы двигателей, а также способность «тарелки» свободно поворачиваться под разными углами во время полета без изменения траектории.

Другое, более новое видео, снято в оптическом диапазоне американским дроном где-то над Ираком или Сирией. На нем виден летящий со средней скоростью шар, судя по блеску — металлический. Он кажется очень реальным и не похожим на блик, и независимые расследователи пришли к выводу, что это — воздушный шар или аэростат. Судя по угловому размеру и примерной высоте съемки, его диаметр не превышает 0,43 метра, что вполне типично для небольших аэростатов и воздушных шаров. Иллюзия движения с большой скоростью же создается за счет параллакса — например, это можно наблюдать во время поездки на машине, где по бокам от дороги у пейзажа есть средний и дальний план.

На некоторых кадрах НЛО выглядят как настоящие инопланетные летающие тарелки. Одно из таких выложили в Twitter с комментарием «НЛО снято в Швеции! На этом видео якобы запечатлено НЛО, снятое в режиме ночного видения, пролетающее над Швецией». У наблюдателей мог возникнуть логичный вопрос: что это за инфракрасная камера, которая внезапно оказалась у случайного прохожего в нужный момент? Если это армейский тепловизор, то в кадре не хватает характерных для него элементов вроде прицельных марок («перекрестья»).

Однако объяснение у этого видео простое — фальшивка. Сам автор сознался в этом в разговоре с агентством Reuters, но большой нужды в его объяснениях не было — в описании его профиля прямо написано, что он 3D-художник.

В некоторых случаях объяснить наблюдаемый феномен не получается. В 2023 году появилось видео, снятое в районе военной базы Туэнтинайн-Палмс в Калифорнии. На нем в темном небе видны яркие огни, будто бы расположенные на крупном самолете. Однако, как утверждают свидетели, огни не двигались с характерной для самолетов скоростью, а будто бы висели на месте в течение 10 минут. Кроме того, наблюдатели сообщали, что видят не только огни, но и сам темный летательный аппарат. Исследователи не смогли сделать однозначный вывод, что это, но предположили, что это может быть, например, конвертоплан — летательный аппарат с крыльями, как у самолета, но чьи двигатели могут поворачиваться на 90 градусов для вертикального взлета, посадки и зависания в воздухе.

close 100% НЛО над Калифорнией/Конвертоплан в ночном небе Jeremycorbell/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/DVIDS

Исследователи неопознанного

В мире существует множество групп энтузиастов, которые классифицируют известные случаи наблюдения НЛО и, по возможности, их распознают. С одним из таких исследователей, живущим в России, удалось связаться отделу науки. Виктор — специалист в одном из ведущих отечественных исследовательских институтов, но попросил не называть ни свою фамилию, ни место работы. Дирекция института признает, что в подобных исследованиях волонтеров нет ничего антинаучного, но запрещает публично упоминать в связи с ними название научного заведения. Руководство считает, что огласка может вызвать яростную реакцию консервативно настроенных чиновников, связанных с наукой. Для анализа изображений он создал специальный почтовый ящик, куда ему может прислать сообщение любой желающий.

«Эта почта создана для того, чтобы помочь людям идентифицировать необычные наблюдаемые феномены. Мы, как астрономы, постоянно смотрим в небо и имеем большой опыт в распознавании объектов: спутники на орбите, отработавшие ракетные ступени, пуски зенитных ракет, аэростаты, какие-то дефекты оптики и многое другое. Все это может при первом взгляде показаться неопознанным летающим объектом, а мы, если это реально, помогаем понять, что это», — рассказал он «Газете.Ru».

Те, кто присылают письма Виктору и его коллегам-энтузиастам, делятся на две неравные группы.

«Первая часть — это психически больные люди. Их проблема не в том, что им что-то мерещится, я говорю исключительно про характер и форму сообщений. Зачастую они вообще не сообщают о каком-то случае наблюдения, а просто делятся деталями своего мировоззрения, пониманием физики и истории. Они рассказывают про полеты на виманах (вимана — летающий дворец из индийской мифологии. Эзотерики и мистификаторы называют так несуществующие летательные аппараты на «древних» технологиях) , про вечный двигатель на эфире, познание секретов Николы Тесла, сходство спиральных галактик и спирали ДНК, про какие-то свои непризнанные изобретения, — словом, просто замусоривают ящик. Мы им ничего не отвечаем, хотя некоторые настойчивые пишут многие месяцы, — таким людям просто нужна медицинская помощь», — рассказывает Виктор.

Другой типаж — это нормальные люди, которые что-то видели и хотят сообщить. Зачастую они очень смущаются и долго объясняют, что не верят в летающие тарелки и «прочую чертовщину», и не могут рассказать о случае друзьям, так как те будут над ними смеяться. Часто они прилагают к письму фото или видео, и тогда распознавание идет куда проще.

«Очень часто люди присылают фотографии НЛО, сделанные на фоне неба в солнечный день. Они могут быть очень причудливой формы и действительно напоминать летательные аппараты, но я их сразу распознаю, это — оптический рефлекс (иначе — блик, — «Газета.Ru»). Яркий свет солнца, не попавшего в кадр, попадает в объектив, переотражается в нем и видится в кадре как сияние или какой-то призрачный предмет. Поэтому вы снимаете друзей на пляже на фоне море, открываете снимок на компьютере и видите, будто что-то повисло в небе. Таким людям я объясняю, что их «НЛО» — порождение маленького китайского многолинзового объектива», — поясняет ученый.

Иногда определить, что видел человек, можно даже без фотографии, благодаря точной дате и месту. Часто за НЛО принимают запуски космических или межконтинентальных баллистических ракет. Поэтому если в этот день были полеты или испытания, то это помогает объяснить происхождение источников света в небе, даже если человек находился далеко от космодрома или полигона.

«Дело в том, что люди очень плохо определяют расстояния до объектов, если им не помогает бинокулярное зрение. Грубо говоря, наши глаза при взгляде на вещь «сходятся» на ней, и угол схождения позволяет организму вычислить дистанцию. Однако дальность больше определенной воспринимается человеком как бесконечная, и ему может показаться, что он видит свечение в десятке километров, — хотя на самом деле ночью запуски видны за сотню километров и более», — объясняет Виктор.

Главная цель проекта — исследование. «Не все существующие на земле энергетические процессы и атмосферные явления изучены и хорошо понятны. Например, относительно недавно были открыты эльфы и спрайты виды молний, создающие во время грозы поле электрической напряженности в пространстве над собой. Они выглядят как вспышка света странной формы, а также другие явления, связанные с грозой и атмосферным электричеством. Это стало возможно благодаря современной легкодоступной фото- и видеосъемке неба, а до этого о них не знали. В учебнике по физике атмосферы 1985 года, по которому я учился, вы ничего про это не найдете. Соответственно, есть шанс, что среди многочисленных изображений рефлексов, стартующих ракет и аэростатов найдется фотография неизвестного атмосферно-энергетического образования», — пояснил ученый.

Однажды наблюдатель НЛО прислал не фотографию, а сделанный от руки рисунок объекта.

«Здравствуйте, меня зовут А. Возможно вам будет интересно. Летом 2019 г. в районе села Идринское Красноярского края наблюдал пролет двух объектов изображенных на рисунке. Объекты двигались совершенно бесшумно, вращаясь вокруг своей оси, примерно на высоте 500 метров, прошли по плавной дуге над поселком, скорость в несколько раз превышала скорость самолета. Появление одного из объектов на небосводе напоминало падение метеора, то есть небо прочертила белая сияющая полоса, которая мгновенно замедлилась и стал виден плавно летящий треугольный предмет. P.S Не пью, галлюцинациями не страдаю, раньше НЛО не интересовался», — говорилось в одном из писем.

close 100% Предоставлено А.

Это — яркий пример того, когда Виктор не смог ответить автору ничего содержательного. Изображенный на рисунке объект не похож ни на один из известных летательных аппаратов и не напоминает ни одно атмосферное явление, а в визиты инопланетян администратор ящика не верит. Рисунок — гораздо менее точный источник, чем фотография или видео, — хотя бы потому, что человек без специфического опыта мог крайне неточно определить размер объектов, скорость, траекторию и дистанцию до них. Поэтому случай А. останется в архиве как неопознанный, о котором нельзя сделать никаких выводов.

Отдел науки так же отмечает, что история А. может быть неточна, а наблюдаемый им феномен может быть не физическим объектом, а обманом зрения или иллюзией. Дело в том, что «объект в несколько раз быстрее самолета» будет двигаться со сверхзвуковой скоростью. Даже если двигатель бесшумен или выключен, само движение сквозь атмосферу в этом случае будет порождать звуковой удар, который слышится как взрыв.

Виктор занимается этой работой из любопытства в свободное время, но для военных летчиков задача исследования НЛО — практическая. Им необходимо понимать, с чем они могут столкнуться во время миссии и как на это реагировать, с чем и связан интерес Пентагона к наблюдению и систематизации подобных феноменов. Таким образом, исследование неопознанных летающих объектов — вовсе не удел шарлатанов и сумасшедших, а легитимная исследовательская задача, пусть и находящаяся на периферии академической науки.