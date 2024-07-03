Береговая охрана Китая задержала тайваньское судно

Береговая охрана Китая задержала тайваньское рыболовецкое судно у побережья подконтрольных Тайваню островов. Об этом сообщило управление береговой охраны Тайваня, передает РИА Новости.

Ведомство заявило, что вечером 2 июля тайваньское рыболовецкое судно находилось у подконтрольных Тайваню островов Цзиньмэнь в 25 морских милях к западу от так называемой срединной линии Тайваньского пролива, когда два катера береговой охраны КНР подплыли к нему, ее сотрудники зашли на судно и задержали экипаж.

«Три катера береговой охраны Китая преградили путь катеру 10081 нашего Управления … наша сторона немедленно передала предупреждения береговой охране, требуя, чтобы она немедленно отпустила рыболовецкое судно. Другая сторона в ответ потребовала не вмешиваться», — говорится в сообщении управления.

Катера береговой охраны Тайваня отступили назад, чтобы избежать эскалации конфликта, подчеркнули там. Рыболовецкое судно было доставлено в один из китайских портов.

17 июня катер береговой охраны Китая столкнулся с филиппинским судном на спорной территории в Южно-Китайском море.

Ранее береговая охрана Тайваня задержала китайский траулер после тарана патрульного корабля.