«Бои будут значительными». Что думают в Вашингтоне о военной спецоперации России

Вашингтон на данный момент не видит возможности для успешных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявила директор Нацразведки США Эврил Хейнс. Она также считает, что «в течение следующих нескольких месяцев» на Украине произойдут «значительные бои», а ситуация станет непредсказуемой. Хейнс выразила мнение, что победа России в Донбассе не станет завершением конфликта. По ее мнению, Москва готовится к длительному конфликту.

США не видят «жизнеспособного переговорного пути» для урегулирования конфликта на Украине, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. По ее мнению, успешные переговоры в краткосрочной перспективе маловероятны.

«Учитывая, что и Россия, и Украина считают, что могут продолжить добиваться военных успехов, мы не видим возможности для жизнеспособного продвижения вперед путем переговоров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — отметила она.

В ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Хейнс предположила, что «в течение следующих нескольких месяцев» на Украине возможно «движение в сторону большей непредсказуемости и потенциальной эскалации».

Глава Нацразведки прогнозирует «значительные бои» в «ближайший месяц или два».

Длительный конфликт

Кроме того, по мнению директора американской Национальной разведки, победа России в Донбассе не станет концом конфликта.

«В ближайшие месяц-два бои будут значительными, поскольку российские войска пытаются активизировать свои усилия», — отметила Хейнс.

По ее словам, в планы Москвы также входит расширение сухопутного моста в Приднестровье и установление полного контроля над Херсонской областью.

Не допустить Третьей мировой войны

Хейнс выразила мнение, что Россия не пойдет на применение ядерного оружия вне ситуации «экзистенциальной угрозы», однако может посчитать таковой проигрыш в конфликте на Украине и вовлечение в него стран НАТО.

«Мы продолжаем считать, что президент [России Владимир] Путин, вероятно, санкционирует применение ядерного оружия, если только будет воспринимать ситуацию как экзистенциальную угрозу российскому государству или режиму», — сказала она.

По словам главы Нацразведки, использование «ядерной риторики» Россией служит инструментом сдерживания США и других стран Запада от увеличения поставок оружия Киеву.

Хейнс полагает, что Путин может приказать провести еще одно крупное ядерное учение, если российский президент сочтет, что Вашингтон игнорируют угрозы Москвы.

Директор военной разведки Скотт Беррье подтвердил, что США «прямо сейчас» не видят намерений Москвы задействовать тактическое ядерное оружие на Украине. «Мы очень на этом вопросе сосредоточены», — подчеркнул он.

Сколько оружия нужно Киеву

Власти США точно не знают, какой объем дополнительной военной помощи сможет принять Украина. Национальная разведка признала, что у Вашингтона нет полного понимания положения украинских войск.

«По сути, у нас, возможно, больше информации о российской стороне, чем об украинской», — утверждала Эврил Хейнс. Так она ответила на вопрос о том, следует ли США значительно нарастить поставки вооружений Киеву. Хейнс также выразила опасения относительно эскалации конфликта из-за новых поставок оружия.

«Мы поддерживаем Украину, но не хотим оказаться в ситуации Третьей мировой войны», — отметила глава Нацразведки.

По данным газеты The Wall Street Journal, Конгресс США может на неделе проголосовать по пакету военной помощи Киеву объемом $40 млрд.

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о предоставлении дополнительной военной помощи Украине. Глава государства указал, что выделенные ранее средства на оказание помощи почти исчерпаны. В связи с этим Байден призвал конгрессменов одобрить запрос на выделение еще $33 млрд на поддержку Украины.

Президент США 9 мая подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу, чтобы упростить оказание военной помощи. Вашингтон возродил программу ленд-лиза спустя 77 лет.