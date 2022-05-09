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Как выглядит Попасная после двух месяцев боев

Украинский город Попасная, где два месяца велись непрерывные бои, полностью перешел под контроль Народной милиции ЛНР, военнослужащие республики действовали совместно с ВС РФ.

Небольшой город на западе Луганской области Украины во время вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году переходил из рук в руки. После подписания Минских соглашений он оказался в прифронтовой полосе и до недавнего времени контролировался Киевом.

По данным на январь 2019 года, население Попасной составляло 20 306 человек. Здесь находится одноименная узловая железнодорожная станция маршрута Дебальцево — Купянск-Узловой. За восемь лет из-за постоянных обстрелов пассажирское сообщение наладить так и не удалось.

Попасная находится на возвышенности. Отсюда соседние города Лисичанск, Северодонецк, Светлодарск и Бахмут оказываются в 30-километровой зоне обстрела.

Как отмечал в своем последнем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, от Попасной «не осталось даже пепла», город разрушен целиком.

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