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В правительстве назвали долю лекарств, производимых в стране

Голикова: в России производится 63% продаваемых лекарств

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Depositphotos

Более 60% продаваемых в России лекарств производятся внутри страны. Об этом рассказала вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, запись ее выступления на стратегической сессии по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья» опубликовала газета «Известия».

По словам вице-премьера, в России производятся 63% продаваемых лекарств, причем 46% из них — по полному циклу, включая синтез субстанции.

Развитие отечественного производства и ценовая конкуренция привели к снижению импорта медицинских изделий в России в 2023 году на 4,5 процентного пункта. Кроме того, сказалось снижение потребности после высокого спроса в 2022 году.

2 июля сообщалось, что долю отечественного производства лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов планируется увеличить до 90%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По медицинским изделиям планируется достичь показателей в 40% отечественного производства.

Ранее в Госдуме рассказали о работе над лекарственной безопасностью в России.

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