«Что важнее, семья или Украина?»: 7 ярких высказываний Леонида Кравчука

В возрасте 88 лет после длительной болезни умер Леонид Кравчук — первый президент Украины и последний из оставшихся в живых авторов Беловежских соглашений, провозгласивших распад СССР. Биография Кравчука и семь его цитат — в материале «Газеты.Ru».

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался на 89-м году жизни после продолжительной болезни 10 мая в 17:00 по киевскому времени.

Издание «Украинские новости» сообщило, что 29 июня 2021 года политик пропустил торжественное заседание Верховной рады по случаю Дня конституции из-за операции на сердце. Операция прошла тяжело, он долгое время находился в коме, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Позднее Кравчук проходил реабилитацию в клинике в Мюнхене.

«Газета.Ru» собрала семь ярких высказываний политика:

О распаде СССР:

«Украина может гордиться тем, что она есть, и была, и стала в 1991 году страной, которая развалила Советский Союз — последнюю империю, наиболее страшную», — считал политик.

О судьбе Крыма:

«Я когда слышу, как наши лидеры говорят: «Да мы вернем, Крым — наш», — ну, для чего обманывать самих себя и украинский народ? Не вернем через лучшую жизнь в Украине, не будет никогда того, чтобы Крым сказал: «Мы пойдем назад в Украину», — говорил Кравчук в 2016 году.

О будущем Украины:

«Знаете, что я больше всего хочу увидеть? Как все будет меняться к лучшему. Сейчас, когда Европа дала нам безвиз, когда президент приобщается к великим делам, когда его слушают за границей, — в такие дни я чувствую себя прекрасно и думаю: «Доживу! Доживу до того времени, когда все будет по-другому». Так хочется, чтобы это произошло как можно скорее...» – рассуждал бывший украинский президент в 2017 году.

О семье и родине:

«Иногда я задаю себе вопрос, что важнее: семья или Украина? Но не было бы Украины, не было бы и моей семьи. То есть на первое место выходит Украина. И я ее принимал на свои руки в Беловежской пуще в 1991-м, подписал все учредительные документы. И за нее я несу невероятную ответственность», – сказал Кравчук в интервью «Сегодня» в 2015 году.

О любимой еде:

«Больше всего люблю два вида: с творогом и с вишнями. Потому что это классические вареники. В Мариинском дворце, когда я приглашал [Джорджа] Буша с женой, подали вареники (именно с творогом и вишнями), и жена Буша спросила: «Что это?» Говорю: «Вареники». Она бросилась к переводчику. Знаете, как перевели? Вареные пироги!» – рассказывал экс-президент.

О доходах:

«Я, секретарь ЦК, имел квартиру 54 квадратных метра. Не мог купить себе машину — даже тогда, когда у меня были деньги. Получал 675 рублей… Хотел купить машину сыну, должен был стоять в очереди три года. Когда стал президентом, моя жена ездила на «Ладе», а у семьи не было охраны», — вспоминал Кравчук.

Об отношении к смерти:

«Знаете, я по жизни философ. Сказать, что я не боюсь смерти... зачем мне сейчас об этом говорить? Я ведь не иду на выборы (смеется)», – говорил первый президент за пять лет до того, как ушел из жизни.

close Леонид Кравчук во время церемонии, посвященной 50-летию вторжения немецких войск в Киев, 1991 года Руководитель Комитета по оперативному управлению народным хозяйством Иван Силаев, председатель Верховного Совета Украинской ССР Леонид Кравчук и президент СССР Михаил Горбачев сверяют часы, 1991 год Президент Украины Леонид Кравчук во время выступления, 1991 год Президенты РФ и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук во время подписания соглашений министрами иностранных дел России и Украины Андреем Козыревым и Анатолием Зеленко, 1992 год Председатель Верховного Совета Украины Леонид Кравчук во время Всеукраинского фестиваля народного искусства «Хортица», Запорожье, 1991 год Полную галерею можно посмореть

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Чем известен Леонид Кравчук

Кравчук родился в 1934 году в селе Великий Житин возле города Ровно. Его отец был крестьянином, в 1944 году погиб на фронте. Позже Кравчук вспоминал, что детство его было бедным: «кусочек булки казался настоящим подарком».

После окончания школы поступил в Ровенский кооперативный техникум, а в 1953 году закончил его с отличием. В 1958 году окончил экономический факультет Киевского государственного университета по специальности «Политэкономия» и начал преподавать.

Партийная карьера Кравчука началась в 1970-е годы. В 1990 году он стал членом ЦК КПСС, а 23 июля того же года возглавил Верховный Совет Украинской ССР. Вышел из Коммунистической партии после событий августовского путча ГКЧП в 1991 году и избирался в президенты как беспартийный.

Леонид Кравчук стал первым президентом независимой Украины и занимал этот пост с 1991 по 1994 год. В декабре 1991 года он подписал с президентом РСФСР Борисом Ельциным и главой Белоруссии Станиславом Шушкевичем Беловежские соглашения о прекращении существования СССР. Позднее он выразил мнение, что именно украинский народ стал главным разрушителем СССР, проголосовав на референдуме в 1991 году за независимость Украины.

После президентского срока Кравчук в течение 12 лет был народным депутатом Верховной рады.

Политик поначалу выступал за сближение с Россией и поддерживал экс-президента Украины Виктора Януковича. Однако потом стал убежденным сторонником сближения страны с Европой и НАТО и в 2015 году возглавил общественную организацию «Движение за Украину в НАТО».

С 28 июля 2020 года Кравчук возглавлял украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

27 февраля 2022 года вместе с экс-президентами Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко он опубликовал обращение к украинцам по поводу военной операции РФ на Украине. «Все вместе мы победим. Мы выстоим», — писали они.

В апреле 2022 года парламент Крыма лишил Кравчука государственных наград.

Правящая партия «Слуга народа» после сообщений о смерти политика выразила соболезнования его близким и отметила, что он внес большой вклад в становление Украины как государства.

«За время его президентства был создан украинский герб, флаг, гимн, сформированы Вооруженные силы Украины, а независимость Украины признана всем миром», — говорится в сообщении партии.

Кравчук отмечал, что необходимо лавировать между разными политическими силами, искать компромиссы и избегать радикальных решений как во внутренней, так и во внешней политике. Свои принципы он в одном из интервью описывал украинским анекдотом:

«Начался дождь. Кравчуку предлагают зонтик. А он отвечает, — «Да не надо, я уже как-нибудь между капельками».