Что стало с актерами культового сериала «Рабыня Изаура»

Бразильская теленовелла «Рабыня Изаура» 1976 года транслировалась в 80 странах мира. В оригинале шоу состоит из 100 серий по 25 минут, но для проката в СССР его перемонтировали в более привычный советскому зрителю формат — 15 серий по 60-70 минут. Первые пять эпизодов были показаны на Центральном телевидении 16-20 октября 1988 года, а последующие выходили с 26 февраля по 7 марта 1989-го.

В Советском Союзе сериал быстро стал культовым, и по просьбам телезрителей его повторно показали на Центральном телевидении в сентябре 1990 года. Шоу нашло отражение в культуре жителей страны: словом «фазенда» стали называть загородные участки, а музыкальный мотив из сериала использовался в некоторых песнях, включая композицию «Парень из Африки» группы «Кар-Мэн».

В последующие годы российские зрители пересматривали «Рабыню Изауру» на российских телеканалах ТВ-6, ТНТ и «Домашний», освежая в памяти историю полюбившихся героев.

О том, что стало с актерами, сыгравшими ключевых персонажей сериала, рассказывает «Газета.Ru».