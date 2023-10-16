16 октября 2023, 16:22
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Что стало с актерами культового сериала «Рабыня Изаура»
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Луселия Сантус — Изаура дус Сантус (66 лет)
До съемок в «Рабыне Изауре» Луселия Сантус не имела опыта на телевидении, но все же смогла пройти прослушивание. Главная роль в сериале сделала актрису звездой мирового масштаба и определила ее карьеру на годы вперед. Она получила множество предложений и снялась в десятках фильмов и сериалов (среди них — «Глупый Купидон», «Сеньорита», «Кармен»). В качестве режиссера работала над двумя документальными фильмами — «Точка изменений: Китай сегодня» (1996) и «Восточный Тимор: Насилие, которого никто не увидел» (2000).
В браке с композитором и дирижером Джоном Нешлингом у Сантус родился сын — актер Педро Нешлинг, а в 2017 году актриса стала бабушкой. Сейчас супруги в разводе.
В 2020 году впервые за 10 лет актриса вернулась к съемкам — вместе с коллегой по «Рабыне Изауре» и другом Эдвином Луизи они снова сыграли супружескую пару в португальском сериале «По лезвию ножа». После этого актриса не снималась. Она активно ведет соцсети, занимается благотворительностью и освещает проблему вырубки леса. По вероисповедания Сантус — буддистка, она дружит с кришнаитами и посещает кришнаитский храм в Рио-де-Жанейро.
Роберто Пирильо — Тобиас (76 лет)
Актер Роберто Пирильо в 29 лет сыграл первую большую любовь главной героини «Рабыни Изауры». Затем он снялся в сериалах «В каменном кругу», «Клон», «Черная богиня» и других. Параллельно работал в театре — самым большим театральным успехом стала главная роль в спектакле «Начни с пощечин и вранья», которую он играл 14 лет подряд.
В последние годы Пирильо продолжал активно сниматься в кино — в 2021 году вышло несколько сериалов с его участием.
Эдвин Луизи — Алвару Сантана ди Соуза (76 лет)
Когда по сюжету не стало первого возлюбленного Изауры Тобиаса, за ней начал ухаживать персонаж Эдвина Луизи. Актер окончил Школу драматического искусства в Сан-Паулу, а также изучал историю искусств и французский язык. Параллельно со съемками в кино он играет в театре. У Луизи есть приемный сын Клаудио Андраде и внучка Мария Клара.
Актер был женат несколько раз и в одном из недавних интервью признался, что «не думает, что женится снова». По словам 76-летнего актера, его беспокоит ухудшение состояния кожи из-за возраста — по этой причине он прибегает к услугам косметолога и делает подтяжку лица.
Рубенс ди Фалку — Леонсио (Умер в 2008 году в возрасте 76 лет)
Роль сына богачей Леонсио, который строил козни Изауре, считается главной в карьере Рубенса ди Фалку. В новой экранизации романа «Рабыня Изаура» (2004-2005) Рубенс сыграл отца Леонсио — эта роль стала одной из последних в его карьере. Всего актер снялся в 66 фильмах и сериалах. Он никогда не был женат. Известно, что в конце 1970-х у Фалку был недолгий роман с популярной бразильской актрисой Сузаной Виейрой. В 2008 году актер ушел из жизни после сердечного приступа.
Норма Блум — Мальвина (84 года)
Актриса Норма Блум исполнила роль доброй жены главного злодея «Рабыни Изауры» Леонсио. Когда супруг издевался над Изаурой, Мальвина ее поддерживала.
До актерской карьеры Блум работала помощницей сценариста на телевидении, а затем была телеведущей. В 1970-х она начала играть в сериалах, а 1992-м взяла паузу из-за проблем со здоровьем. В 2000-х актриса вернулась на телевидение, последние сериалы с ее участием вышли в 2015-2017-х годах.
Сейчас Блум 84 года. Уже несколько десятилетий она изучает самотрансформацию личности, выступает с мотивационными лекциями и участвует в семинарах. Актриса написала автобиографию, несколько рассказов для детей и руководство по самопомощи с использованием методов нейролингвистического программирования.
Леа Гарсия — Роза (умерла в 2023 году в возрасте 90 лет)
В сериале Леа Гарсия впервые в своей карьере сыграла злодейку — рабыню Розу, которая невзлюбила Изауру. Актриса признавалась, что ей было непросто играть такую героиню. Однако в амплуа она вжилась отлично: зрители невзлюбили не только Розу, но и саму исполнительницу роли.
Гарсия стала актрисой под влиянием мужа — драматурга Абдиаса Насименто, который позднее стал отцом ее двух детей. За участие в фильме «Черный Орфей» артистка была номинирована на приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале.
До глубокой старости актриса снималась в кино и сериалах, а также вела личные соцсети. 15 августа 2023 года она ушла из жизни в возрасте 90 лет.
Мириан Риос — Анинья (64 года)
До съемок в теленовеллах Мириан Риос побеждала в конкурсах талантов и работала фотомоделью. В «Рабыне Изауре» она сыграла Анинью — вторую жену Леонсио. Она также снялась в сериалах «Клон», «Приключения Полианы», «Бразильская акварель» и других.
В течение 10 лет Риос встречалась со своим любимым певцом Роберто Карлосом — и ушла от него, узнав, что возлюбленный втайне сделал операцию, чтобы не иметь детей. Впоследствии у нее было несколько браков и романов. Во втором браке с Эдмаром де Фонтура у актрисы родился сын Эдмарзинхо де Фонтура, а в гражданском браке с Андрэ Гонкалвесом — Педро Артур Гонкалвес.
Мариу Кардозу — Энрике (73 года)
Получив образование психолога, Мариу Кардозу недолго работал по образованию и решил уйти в творчество. Сначала он стал фотомоделью, а позже — актером. Роль доброго брата Мальвины в «Рабыне Изауре» принесла ему мировую славу. В конце 1980-х Кардозу регулярно брал паузы на телевидении и работал психологом.
Актер также занимается озвучиванием и режиссурой дубляжа — его голосом говорят Ленни в мультсериале «Симпсоны» и владелец Леди Джим Дир из мультфильма «Леди и Бродяга». В браке со сценаристкой Катей Родригез у Кардозу родились двое детей.
Исаак Бардавид — Франсиску (умер в 2022 году в возрасте 90 лет)
Актер Исаак Бардавид, чьей изюминкой стал низкий брутальный голос, сыграл в сериале жестокого надзирателя Франсиску. Кроме съемок в теленовеллах («Шипы и розы», «Шоколад с перцем», «Спаси меня, Святой Георгий»), он озвучивал фильмы и дружил с Хью Джекманом, которого дублировал на португальский в серии фильмов про Людей Икс. Голосом актера также говорили Тигра из «Винни-Пуха», Скелетор из «Властелинов вселенной» и другие персонажи.
В 2022 году Бардавид ушел из жизни в возрасте 90 лет, и Джекман посвятил его памяти трогательный пост на своей странице в соцсети.
Бразильская теленовелла «Рабыня Изаура» 1976 года транслировалась в 80 странах мира. В оригинале шоу состоит из 100 серий по 25 минут, но для проката в СССР его перемонтировали в более привычный советскому зрителю формат — 15 серий по 60-70 минут. Первые пять эпизодов были показаны на Центральном телевидении 16-20 октября 1988 года, а последующие выходили с 26 февраля по 7 марта 1989-го.
В Советском Союзе сериал быстро стал культовым, и по просьбам телезрителей его повторно показали на Центральном телевидении в сентябре 1990 года. Шоу нашло отражение в культуре жителей страны: словом «фазенда» стали называть загородные участки, а музыкальный мотив из сериала использовался в некоторых песнях, включая композицию «Парень из Африки» группы «Кар-Мэн».
В последующие годы российские зрители пересматривали «Рабыню Изауру» на российских телеканалах ТВ-6, ТНТ и «Домашний», освежая в памяти историю полюбившихся героев.
О том, что стало с актерами, сыгравшими ключевых персонажей сериала, рассказывает «Газета.Ru».