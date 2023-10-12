Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

«Люди думают, что если ты красотка — ты не можешь мыслить». Паулине Андреевой — 35

Актрисе и сценаристу Паулине Андреевой исполнилось 35 лет

Лера в сериале «Саранча», Есения из «Метода», эмпатийный бот Ариса из «Лучше, чем люди» — к своим 35 годам Паулина (при рождении – Екатерина) исполнила много ярких ролей.

Андреева выступает в театре и пробует себя в сценарном деле (в 2020 году на экраны вышел драматический сериал «Псих», а в 2023 — сериал «Актрисы») и мечтает о дебюте в качестве режиссера.

Паулина Андреева рассказывала, что привыкла к удивлению от сочетания в ней этих талантов.

«И я воспринимаю это как грустную норму человеческого восприятия: условно, если ты красотка, то это сразу отменяет возможность того, что ты можешь мыслить, интеллектуально трудиться и создавать что-то большее, чем красоту. Но это настолько старо как мир, что это просто надо принять», — говорила Паулина Андреева в интервью «Правилам жизни».

С 2019 года актриса замужем за режиссером Федором Бондарчуком, в 2021 году у них родился сын Иван. Пара не показывает ребенка публике.

Картина дня
Число жертв атаки БПЛА под Белгородом достигло трех, найдено тело ребенка
Израиль и Египет договорились создать коридор для беженцев из сектора Газа
Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию
Названы автомобили, которые больше всего подорожали в сентябре
Подполковник сообщил об отъезде подразделения с иностранными наемниками из Харькова
Путин и Моди могут провести совместный саммит до конца 2023 года
Россиянин в халате вышел на улицу и целился в людей во дворе из ружья
Новости и материалы
Российскую пенсионерку-рецидивистку задержали за попытку продавать героин
На Украине признались в сложностях при ведении боевых действий
СМИ сообщают о дефиците молока на Украине
Россиянин поднялся в топ-3 рейтинга лучших бойцов Bellator
48-летняя гимнастка заявила о намерении попасть на Олимпиаду
В Измаиле на Украине повреждена инфраструктура
Посол Израиля в Германии назвал ХАМАС «кровожадными животными»
ЦАХАЛ ударил по элитному подразделению ХАМАС в секторе Газа
В Екатеринбурге пропала школьница и больше недели не выходит на связь
Блинкен отправился в Израиль
Украинские военные сообщили о повреждении складов в портовой зоне Одесской области
Экс-президент «Локомотива» заявил об огромной потере для сборной России
Четверть российского малого бизнеса видит смысл в эзотерических практиках
Неизвестные подожгли оборудование на железной дороге в Кирове
США испытывают сложности с поставками оружия Украине и Израилю
Курс доллара упал почти до 98 рублей
Тренер «Интер Майами» рассказал о телохранителе Месси
В Херсоне произошли взрывы
Все новости
В России вступил в силу закон о многолетних тюремных сроках за сбор краснокнижных грибов
У ядерного центра в Израиле произошел «инцидент». До этого сообщалось об атаке ливанской «Хезболлы»
Jerusalem Post: в Израиле произошел инцидент на ядерном объекте
«Скоро останетесь одни в своих креслах»: МВД не хватает 100 тысяч сотрудников
Глава департамента МВД Кальбфляйш заявила о нехватке 100 тысяч сотрудников
НАТО угрожает ответить на диверсию на газопроводе Balticconnector. Виной всему мог быть якорь
Столтенберг: НАТО решительно ответит на подрыв газопровода Balticconnector
Главой Крымской митрополии стал митрополит Тихон. Он называл проблемой невозможность бессмертия Путина
Синод РПЦ назначил главой Крымской митрополии митрополита Тихона
«Это собирательный образ»: как Тиньков оскорбил Дерипаску на 20 млн рублей
Дерипаска отсудил у Тинькова 20 млн рублей за спорный пост в соцсети
«Все произошло моментально». Как выглядит авария на станции «Печатники»
Кровавая независимость. Как «мессершмитты» и Сталин помогли родиться Израилю
Краткая история войны за независимость Израиля и Катастрофы арабов Палестины
Тест: кому из звезд принадлежит фраза об их сексуальной жизни
Угадайте знаменитостей по их высказываниям о сексе
Почему нарушается менструальный цикл? От пестицидов до смены часовых поясов
Гинеколог Федорова: отказ от жиров в рационе грозит сбоем менструального цикла
«Жив, здоров, ел с аппетитом»: Чубайса заметили в Дубае после отъезда из Израиля
ТАСС: Чубайс вернулся в Израиль после рабочей поездки в Дубай
Субсидии для участников СВО, российский газ на Украине, война в Израиле: Путин выступил на РЭН
Путин предложил дать субсидии по соцгазификации инвалидам и участникам СВО
«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1»: Том Круз спасает кино и мир от ИИ
В сети вышел фильм «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий