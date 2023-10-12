«Люди думают, что если ты красотка — ты не можешь мыслить». Паулине Андреевой — 35

Лера в сериале «Саранча», Есения из «Метода», эмпатийный бот Ариса из «Лучше, чем люди» — к своим 35 годам Паулина (при рождении – Екатерина) исполнила много ярких ролей.

Андреева выступает в театре и пробует себя в сценарном деле (в 2020 году на экраны вышел драматический сериал «Псих», а в 2023 — сериал «Актрисы») и мечтает о дебюте в качестве режиссера.

Паулина Андреева рассказывала, что привыкла к удивлению от сочетания в ней этих талантов.

«И я воспринимаю это как грустную норму человеческого восприятия: условно, если ты красотка, то это сразу отменяет возможность того, что ты можешь мыслить, интеллектуально трудиться и создавать что-то большее, чем красоту. Но это настолько старо как мир, что это просто надо принять», — говорила Паулина Андреева в интервью «Правилам жизни».

С 2019 года актриса замужем за режиссером Федором Бондарчуком, в 2021 году у них родился сын Иван. Пара не показывает ребенка публике.