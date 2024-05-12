Президент Чехии призвал Европу противостоять России

Президент Чехии Петр Павел заявил, что если Россия будет совершать конструктивные действия, то Европа должна отвечать тем же. Соответствующее заявление он сделал в интервью венской газете Die Presse.

«Если Россия ведет себя конструктивно, то Европа всегда должна поступать таким же образом», — сказал глава государства.

По его словам, когда РФ действует против интересов Запада, он должен противостоять ей.

«Потому что иначе наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой», — отметил чешский лидер.

Он также выразил мнение, что конфронтация с Россией может стать частью повседневной политической жизни. При этом политик отметил, что эта конфронтация не обязательно должна быть военной.

В феврале министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал готовиться к возможному военному конфликту с Россией после окончания спецоперации на Украине.

До этого министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Россия может напасть на страны НАТО в течение следующих трех-пяти лет.

Ранее Путин пообещал избегать глобального конфликта.