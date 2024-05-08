Как «Дом-2» приучил нас, что сокровенного не существует

20 лет «Дому-2». А ведь я смотрела! Видела пару-тройку серий именно первого выпуска. Помню лето 2004 года. Я приехала в гости к двоюродным сестрам, на дачу. А они меня огорошивают: Алену Водонаеву по телевизору показали. Я ее в школьные годы немного знала, мы же из Тюмени. Встречались в одной компании, а позже учились на филфаке, Алена была старше. Ее тогда знали еще и по местным криминальным хроникам. В том смысле, что она их вела, а не попадала. Передача называлась «Черная кошка». Выпуск новостей о городских происшествиях.

Алену мы помнили. И потом — ррраз, она уже на ТВ обнимается с каким-то блондином. Мы были впечатлены.

Еще позже я видела Водонаеву в университете, она приезжала по своим делам, будучи еще участницей шоу. И, если меня не подводят ложные воспоминания, с ней вместе в наш корпус ТюмГУ приходил тот самый Степан Меньщиков из «Дома-2».

Почему я это на всю жизнь запомнила? Знаете, поразило тогда вот это ощущение утраты сокровенного. Мы были знакомы с Аленой еще в школьные годы, потом видели ее в аудиториях, в новостях, еще она на конкурсы красоты ходила. Назывались они в Тюмени «Имидж». И вот та самая Алена вдруг в телевизоре ругается, чистит зубы, чуть ли не сексом занимается и принимает ванну. Мы лично были в шоке.

«Дом-2» — это десакрализация интимного, сокровенного.

Конечно, не с него все началось. Был, в конце концов, первый сезон шоу — «Дом». Но там дела обстояли иначе: существовала какая-то сдержанность, порядочность. Снимались семейные пары. Не показывали склоки, скандалы. Помню конкурсы, например, по чистке картошки. Правда-правда, в первом выпуске «Дома» жены соревновались, у кого длиннее будет шкурка очищенной картошки. Невинные развлечения! Может, потому и рейтинг у шоу был низкий? Его ведь закрыли, переформатировали.

Публика к тому времени у нас уже была искушенная. Осенью 2001 года на ТВ-6 вышло реалити-шоу «За стеклом». На самом деле, от «Дома-2» отличий было мало. Только что дом не строили и сидели в помещении. Вот тогда у нас произошел сдвиг в морали.

Слоган передачи — «Подсматривать не запрещено, не смотреть невозможно». Было снято табу. Людям разрешили реализовать их тайную постыдную фантазию — подсматривать за другими. Это был наш маленький цивилизационный сдвиг в никуда.

Тогда же и впервые в прямом эфире занялись сексом. Я как раз застала это событие перед телевизором. Помню осень, я — первокурсница. И сильно заболела. Лежу с ангиной, не могу спать. Интернета и компьютера у меня тогда не было, от нечего делать и невозможности из-за кашля даже лечь я смотрела по ночам телевизор и увидела. Было ощущение вот именно тектонического сдвига. Как в начале 90-х, когда на экранах появились голые женщины и Валерий Леонтьев в лосинах. Словно тряхнуло тектонические платформы и люди посыпались в образовавшийся зазор.

Так же было с «За стеклом». Истерики, скандалы, мятая одежда, пижама — за несколько дней все это развилось до секса в прямом эфире.

А у людей образовалась мечта — попасть на реалити-шоу, прославиться. Славы хотят почти все. Но мало кто имеет к ней, так сказать, данные. Помню те годы: с середины 90-х люди грезили о славе. На всех провинциальных телестудиях были передачи, где каждый мог выступить, показывая свои «таланты». Талантов обнаруживалось немного.

Вдруг — «За стеклом». Можно прославиться вообще без талантов. Главное — везение и пройти отбор. Мечта обывателя — прославиться просто так.

Правда, мечта была омрачена: так, мы узнали, что победительница шоу Жанна Агадишева оказалась не простой девушкой из провинции, а знакомой внука Бориса Ельцина. И вообще выяснилось, что в «За стеклом» попасть было непросто. Не для простых смертных, короче. Но мечта теплилась и развивалась.

Потом эта мечта завела людей в самые непредвиденные места. Ток-шоу начались!

Вскоре у нас случились «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Помните? До всяких «малаховых» был Нагиев. Малахову и не снилось: постановочные драки, публичные разоблачения в гомосексуальности, регистрация брака в прямом эфире. Все самое низменное, что может скопиться в человеке, тоже показали на камеру. Прямо жуть! Было стыдно даже не смотреть, а изучать. Мне тогда вот-вот исполнялось восемнадцать, я была отличница, учила на филфаке два живых языка и три мертвых. Смотрела и думала: какой ужас! Потеря сокровенного!

А люди шли прославиться. Любой ценой. Чтобы только о них узнали.

«Дом-2» уже стал апофеозом. Апофегеем десакрализации души. Я бы даже сказала — апофигеем. Успех человека начал зависеть от его умения обнажить сокровенное. Раздеться, чистить зубы перед миллионами телезрителей, провести под камерами свидание, поругаться с мамой, напиться, проблеваться…

Мы тогда, конечно, все были поражены. До «Дома-2» в таком масштабе еще срыв покровов с сокровенного мы не видели. И не было ранее массы людей, которые бы мечтали прославиться на ровном месте, не имея талантов, навыков, образования. Просто так.

Начались очереди на телешоу. Помню отборы на «Дом-2», кастинги. Люди валили толпами. Все оттуда началось. Сегодняшние стримеры и тиктокеры, гибнущие на трассах, срывающиеся с обрывов ради красивых кадров, тоже оттуда. Это тоже жажда славы ни за что. Не родился с талантами, не вырос красивым, не получил образование, не научился чему-то редкому, интересному — высунься по пояс из машины на скорости 220 км. Или выложи в сеть скандал с мамой. Все это того же порядка явление, что и поход на «Дом-2» за славой.

Конечно, не проект виноват, что люди у нас такие. Ну, не это шоу, так другое бы какое-нибудь появилось. Детей бы делали в прямом эфире. Или глотали желудочный зонд. Что угодно. В «Доме-2» просто придумали делать напоказ сразу все: и завтрак, и детей, и медицинские процедуры.

Человек без сокровенного, без тайн, без интимности — человек ли? Что нас отличает от животных? Способность к саморефлексии, абстрактное мышление и мораль. Если нет сокровенного, то, получается, ничего не отличает, потому что абстрактное мышление встречается даже у некоторых котов.

20 лет нутром наружу. Если не стал «Дом-2» началом новой эпохи, то, по крайней мере, именно он ее утвердил и укрепил.

Кстати, рейтинг передачи падает. И надоела, и потому что за минувшие годы у нее появились тысячи и тысячи конкурентов в виде разнообразных блогеров, стримеров, которые транслируют всю свою жизнь напоказ. Чужая жизнь, кажется, зрителям приелась. Это тогда мы были поражены, потому что вообще мало видели человека в интимном его проявлении. А сегодня никого не удивишь. Обыватель уже выучил, что люди все примерно одинаковы, нутро у них одинаковое, души — тоже. Подсматривать стало неинтересно. Может, есть шанс, что скоро вернемся к норме. Когда сокровенное — это сокровенное. А славу добывают талантами, знанием, умениями, а не способностью вести семейные разборки в прямом эфире.

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