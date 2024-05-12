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Маск высмеял работу ФРС США

Миллиардер Маск сравнил работу ФРС США с настольной игрой «Монополия»

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высмеял работу Федеральной резервной системы (ФРС) США. Он сделал это, опубликовав на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) фотографию правил настольной игры «Монополия».

На этом изображении разъясняется, что происходит в игре в том случае, если банк остается без денег. Согласно правилам, некоторые игроки считают, что банк становится банкротом, если в нем заканчиваются денежные средства. Однако он никогда не будет банкротом. Игрокам необходимо использовать листки бумаги для ведения учета банковских операций каждого игрока, пока в банке снова не появится достаточно денежных средств для продолжения работы. Также банкир может выпустить «новые» деньги на обычных листках бумаги, сказано в правилах.

«Вот как работает Федеральный резерв», — написал бизнесмен под изображением.

В начале мая Маск заявил, что если не получится решить проблему государственного долга Соединенных Штатов, то доллар ничего не будет стоить.

Ранее ФРС США сохранила ставку на уровне 5,25–5,5% годовых.

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